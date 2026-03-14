「すっごいな！」ヒコロヒーが驚愕した経営者彼氏の本音とは？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第２話を、３月12日（木）夜９時より放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。
本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが７日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる３組のカップルが参加。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ。二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ。結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの３組。スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
３月12日（木）放送の第２話では、３組のカップルが初対面を果たし、朝食を囲むことに。この旅に参加することになった理由や普段のケンカの内容について語り合う。「結婚をリアルに考えられないですよね」という会社経営者・ケンシに、IT会社勤務・ナオキは深く頷くなど男性同士は意気投合。さらにケンシは「これ女性に言ったらちょっと怒られるかもしれないですけど、僕ら男性って必要なければなるべく結婚のことは遠回しにしたいっていう……」との言葉が飛び出し、これを聞いた見届け人・ヒコロヒーは「すっごいな！」と驚愕。ゆうちゃみも「よう言うた」と驚いた様子でコメント。その後ケンシは「それこそ30代前半とかだとお仕事頑張りたかったり、いろいろ理由はあると思うけど……僕たちもそのままあっという間に７年経っちゃった」と交際７年の彼女・サチエとの関係についても語った。
結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナのカップルは、オーストラリアの地でも結婚のタイミングについて意見をぶつけ合い、痺れを切らしたルナが「逆に結婚はいつなん？」と聞くと、ユウキは「理想は家族を養える状態になったら結婚して、子どもを含めて家庭をもちたいっていうふうに思っているが、それっていつなん？って話もあるわけで……」と答え、話し合いは堂々巡りに……。
これを見ていた藤本美貴は、「男の人ってよく言うじゃないですか。『支えられる自分になってから結婚したい』って。お金の面でも精神的な面でも。私これを言う人嫌いですね」「収入がいくらまでいかないととか『それ、いつ？』っていう。何年後にそれいく（達成する）んですかね？って思うし、平均年収で結婚してる人なんて世の中にたくさんいますからね」とバッサリ。さや香・新山は「子どもができたら（年収が）上がりにくくなるって思いすぎているんでしょうね。多分そんなことはないはず、むしろ子どもができて頑張ろうっていうね」というと、藤本も「逆に『頑張らなきゃな』って思う人もたくさんいるから」と口に。
さらに、第１話で離婚歴を明かした外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと28歳彼女・リノカップルは、ひょんなことからスマートフォンのカメラロールの話に。ナオキが「リノって自分のカメラロールは過去の写真を消さないのに、俺のやつを勝手に全部消して……あれはなんなの？」「ふつう自分が先に元カレとの写真を消して、俺のやつを消すんじゃないの？」といい、軽い言い合いになってしまう。
スタジオでは藤本が「そもそも、世の中の人は元カレ・元カノの写真は残しておくものなんですか？」と聞くと、ゆうちゃみは「私全部消しますね」と回答。さや香・新山は「なんでリノは明らかにわざと残しているとかまで踏み込むん？って思う。見過ぎだと思うんですよ、リノが」と言いますが、藤本は「見るときは見すぎるくらいまで見ますから！」とリノの気持ちを代弁。これにはゆうちゃみも「見ますよ！端から端までですよ！」と同調。
それぞれのカップルの問題が浮き彫りになった『さよならプロポーズ viaオーストラリア』第２話は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが７日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
３月12日（木）放送の第２話では、３組のカップルが初対面を果たし、朝食を囲むことに。この旅に参加することになった理由や普段のケンカの内容について語り合う。「結婚をリアルに考えられないですよね」という会社経営者・ケンシに、IT会社勤務・ナオキは深く頷くなど男性同士は意気投合。さらにケンシは「これ女性に言ったらちょっと怒られるかもしれないですけど、僕ら男性って必要なければなるべく結婚のことは遠回しにしたいっていう……」との言葉が飛び出し、これを聞いた見届け人・ヒコロヒーは「すっごいな！」と驚愕。ゆうちゃみも「よう言うた」と驚いた様子でコメント。その後ケンシは「それこそ30代前半とかだとお仕事頑張りたかったり、いろいろ理由はあると思うけど……僕たちもそのままあっという間に７年経っちゃった」と交際７年の彼女・サチエとの関係についても語った。
結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナのカップルは、オーストラリアの地でも結婚のタイミングについて意見をぶつけ合い、痺れを切らしたルナが「逆に結婚はいつなん？」と聞くと、ユウキは「理想は家族を養える状態になったら結婚して、子どもを含めて家庭をもちたいっていうふうに思っているが、それっていつなん？って話もあるわけで……」と答え、話し合いは堂々巡りに……。
これを見ていた藤本美貴は、「男の人ってよく言うじゃないですか。『支えられる自分になってから結婚したい』って。お金の面でも精神的な面でも。私これを言う人嫌いですね」「収入がいくらまでいかないととか『それ、いつ？』っていう。何年後にそれいく（達成する）んですかね？って思うし、平均年収で結婚してる人なんて世の中にたくさんいますからね」とバッサリ。さや香・新山は「子どもができたら（年収が）上がりにくくなるって思いすぎているんでしょうね。多分そんなことはないはず、むしろ子どもができて頑張ろうっていうね」というと、藤本も「逆に『頑張らなきゃな』って思う人もたくさんいるから」と口に。
さらに、第１話で離婚歴を明かした外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと28歳彼女・リノカップルは、ひょんなことからスマートフォンのカメラロールの話に。ナオキが「リノって自分のカメラロールは過去の写真を消さないのに、俺のやつを勝手に全部消して……あれはなんなの？」「ふつう自分が先に元カレとの写真を消して、俺のやつを消すんじゃないの？」といい、軽い言い合いになってしまう。
スタジオでは藤本が「そもそも、世の中の人は元カレ・元カノの写真は残しておくものなんですか？」と聞くと、ゆうちゃみは「私全部消しますね」と回答。さや香・新山は「なんでリノは明らかにわざと残しているとかまで踏み込むん？って思う。見過ぎだと思うんですよ、リノが」と言いますが、藤本は「見るときは見すぎるくらいまで見ますから！」とリノの気持ちを代弁。これにはゆうちゃみも「見ますよ！端から端までですよ！」と同調。
それぞれのカップルの問題が浮き彫りになった『さよならプロポーズ viaオーストラリア』第２話は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.