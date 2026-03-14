2月のミラノ・コルティナ冬季五輪で、アメリカとカナダのライバル対決はアイスホッケー界を大いに沸かせた。そしてそのライバル関係が、今度は野球のダイヤモンドにも持ち込まれている。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じている。

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で13日（日本時間14日）に対戦する両国の代表チームは、それぞれホッケーから刺激を受けている。アメリカ代表のマーク・デローサ監督は、NHLニュージャージー・デビルズのジャック・ヒューズからチームに激励のメッセージが届いたことを明かした。ヒューズは2月22日の五輪男子ホッケー決勝で延長ゴールを決め、アメリカに1980年以来となる金メダルをもたらした。

一方、カナダ代表はさらに強い思いを抱いている。カナダの選手たちは13日午後の試合前ウオームアップで、ホッケー・カナダのジャージーを着てグラウンドに登場。さらに激励のビデオメッセージも受け取った。メッセージには、ホッケー殿堂入りのジャローム・イギンラ、ミラノ五輪でカナダ代表を率いたジョン・クーパー監督、そして代表キャプテンを務めたピッツバーグ・ペンギンズのシドニー・クロスビーらの言葉が収められていた。

ミラノ五輪では、カナダの男子・女子ホッケー代表がともに決勝でアメリカに敗れている。その悔しさが、WBCの舞台に持ち込まれている。

カナダ代表のアーニー・ウィット監督は、選手たちの気持ちをこう語った。「ロッカールームにいる選手たちは、今夜アメリカに勝ちたいと思っている。ホッケー代表が味わった敗北のリベンジを果たすためだ。」氷上で生まれた宿命のライバル関係が、今度は野球のグラウンドで火花を散らしている。