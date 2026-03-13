どんくさいチャウチャウ犬の愛おしい姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で27万回再生を突破し、「2人の温度差に笑ったw」「最近でいちばん笑いました」「可愛すぎてずっと見てられる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：男性が『大型犬』と一緒に仕事場へ→ふと様子を見ると…どんくさ過ぎる『まさかの悲劇』】

チャウチャウ犬と仕事場へ

YouTubeチャンネル「チャウチャウ犬こまめ」の投稿主さんは、『こまめ』ちゃんというチャウチャウ犬と暮らしています。こまめちゃんは、ちょっぴりどんくさいわんこだとのこと。この日は、投稿主さんと一緒にある場所へ向かいました。

それは、投稿主さんの仕事場である、メダカの養殖場です。作業に集中する投稿主さんを後目に、広い養殖場をテコテコと冒険するこまめちゃん。しばらく、のんびりとした時間が流れていました。

まさかの悲劇に爆笑！！

しかし、ふとこまめちゃんを見てみると…。こまめちゃんは、なぜか泥んこの道にハマっていたといいます。既に泥で汚れてしまっているこまめちゃんを見て、投稿主さんは思わず絶叫！！「いったん戻って！」と声を張り上げました。

こまめちゃんは、泥に足を取られて動けなくなってしまった模様。戻ろうとする意志はあるものの、なかなか元の道に戻れなかったといいます。投稿主さんによって救出されると、泥のない地面へ。汚れたことをまったく気にしていない様子のこまめちゃんと、絶望して絶句する投稿主さんの温度差に笑ってしまいます…！！

綺麗な姿に元通り♡

こまめちゃんを洗うため、帰宅することにした投稿主さん。庭のホースで泥を流そうとしたところ、なんと投稿主さんもうっかり滑って転倒！！もしかして、こまめちゃんのどんくささは投稿主さん譲り…！？

大部分の泥を落としたあとは、お風呂場で丁寧にシャンプーしたといいます。シャンプーの泡で遊ぶ投稿主さんに、しれっと呆れ顔のこまめちゃん。どこまでも温度差のある2人に、思わずクスッ。

そんなこんなで、こまめちゃんはピカピカの毛並みに戻りました。フォローは大変だけれど、どんくさいからこその愛おしさが詰まっているこまめちゃんなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「どんくさいのも含めて愛しすぎる」「瞬殺でファンになってしまった」「手のかかる子ほど可愛いよね」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「チャウチャウ犬こまめ」には、こまめちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「チャウチャウ犬こまめ」さま

