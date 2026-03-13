この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活と投資に関する情報を発信するYouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【激ヤバ】楽天カードが貧乏人を召喚 踊り狂う楽天あとリボキャンペーン開催」と題した動画を公開した。動画では、楽天カードが定期的に開催する「あとからリボ払い」キャンペーンについて、手数料を発生させずに最大4,000ポイントを獲得する方法を解説している。



今回のキャンペーンは、合計40,000円以上の「あとからリボ払い」利用で2,000ポイント、さらに合計70,000円以上の利用で追加2,000ポイント、合計で最大4,000ポイントが還元されるというものだ。出演者のネコ山氏は、リボ払いと聞くと手数料を懸念する声があることに触れつつ、「このキャンペーンに手数料はかかんないすよ。まるまるポイントがもらえるんすよ」と、手数料を回避できる仕組みについて説明した。



手数料を発生させないための具体的な手順は以下の通りだ。まず、キャンペーンにエントリーし、楽天カードを使って電子マネーなどに70,000円をチャージする。その後、利用明細が確定したのを確認してから「あとからリボ払い」に変更し、直後に全額を繰り上げ返済する。これにより、楽天側で手数料の計算が始まる前に支払いが完了するため、手数料負担なしでキャンペーンの条件を達成できるという。



ネコ山氏は、キャンペーン期間が3月24日までと短く、カード利用が明細に反映されるまで1週間ほどかかる場合もあるため、早めの行動を推奨している。チャージした電子マネーは、急いで消費する必要はなく、JAL PayやANA Payなどを経由して楽天キャッシュなどに交換することで、後から税金の支払いや買い物に利用できる。また、楽天証券での投信積立を利用すれば現金化も可能だと紹介した。



獲得できる4,000ポイントは期間限定ポイントだが、楽天ペイでの税金支払いや公共料金、楽天モバイルの通信料、ガソリン代、ふるさと納税など、幅広い用途で活用できる。ネコ山氏は「できるだけ早くお金持ちになんないといけないんです」と述べ、ポイ活を通じて得た資金を効率的に資産形成につなげる重要性を強調した。