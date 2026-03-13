メーガン妃が、オーストラリアで開催される女性限定の「ガールズ・ウィークエンド」に参加することが分かった。ヘンリー王子とともに約7年ぶりの同国訪問となり、滞在中、シドニーで行われるリトリートの特別ゲストを務める。



イベントは4月17～19日、インターコンチネンタル・シドニー・クージー・ビーチで開催。定員は300人で、「他にないガールズ・ウィークエンド」と銘打たれている。早割チケットは1人2699オーストラリアドル（約30万円）からで、前列席とメーガン妃とのグループ写真が含まれるVIPパッケージは3199オーストラリアドル（約36万円）。



主催者でポッドキャスト司会者のジェマ・オニールは、「彼女が耐えてきたこと、押し倒されても立ち上がる姿にずっと敬意を抱いてきました」と語り、「私たちのコミュニティを本当に愛してくれているから来てくださる。300人だけの小さなイベントで、メーガン妃と私の炉辺談話になるでしょう」とコメントした。



週末のハイライトは妃の率直なトークで、ほかに女性心理学セッションやヨガ、サウンドヒーリング、プールでの時間、ダンスナイトも予定されている。



夫妻は2018年以来の訪豪で、今回は民間人として慈善・商業活動に取り組む見通し。ヘンリー王子は軍人・退役軍人コミュニティ訪問に重点を置くと報じられている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）