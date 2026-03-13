ジムニーのライバル？ ハイブリッドやEVも展開

ルノーは、新型のコンパクトSUV『ブリッジャー（Bridger』のコンセプトモデルを公開した。量産モデルは来年、新興市場向けに発売予定だ。

ブリッジャーは実用重視の箱型デザインが特徴で、後部にスペアタイヤを装着している。全長4m未満、最低地上高200mmと、サイズ感としてはスズキ・ジムニー・ノマドと同等だ。



ブリッジャー・コンセプト ルノー

小型車ながら室内は広々としている。荷室容量は400L、後部座席のレッグルームは200mmを確保。ルノーによれば、同サイズの他車を上回る広さだという。

ブリッジャーはインドで設計・開発され、ルノーのチェンナイ工場で生産される見込みだ。同工場ではやや大型のルノー・ダスターも生産されている。この2車種は、欧州市場以外での販売拡大を目指す総額22億ポンド（約4680億円）規模の事業戦略の一環である。

ブリッジャーの量産モデルは2027年末までに発売される予定で、まずインド市場に投入後、アフリカや中東などのグローバル市場へ輸出される。ニーズや認証プロセスが大きく異なる欧州市場では、投入の可能性は低いと見られる。

市場環境に応じて、純ガソリン、ハイブリッド、EVの各種パワートレインが用意されている。

インドの情報筋によれば、エントリーモデルは新開発の1.2Lガソリンエンジンを搭載し、EVモデルは35kWhと55kWhのバッテリーが用意される。最高出力160psのフルハイブリッドも追加される見込みだ。

車名について、ルノーのネーミング戦略責任者シルビア・ドス・サントス氏は、「ルノー・ブリッジャーは英語由来の命名体系です。力強さとタフさ、そして多用途性を示す名称であり、グローバル展開の新たな1ページを開くものとなります」と説明している。