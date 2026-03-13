Hカップ・さりナ、本格グラビア初解禁 配信界を騒がせた衝撃の“たわわ”＆美くびれがベールを脱ぐ
Hカップのさりナが13日、デジタル写真集『奇跡の四重奏ボディ』をリリースする。
【写真多数】メガネ姿もすてき…ニットを着たさりナ
さりナは、母がスペインとフィリピンのハーフ、父が韓国と日本のハーフという唯一無二のルーツが創り上げた“奇跡のカルテットボディ”を持つHカップ美女。セクシーライバーとしてSNS総フォロワー数55万人超を誇る彼女が、本格グラビアをついに初解禁する。
天然ゆるふわバストが揺れまくるショート動画が爆発的にバズり、配信界でにわかに騒がれているさりナ。ベールを脱いだ細いくびれとあふれ出る美バスト、AIと見間違うほどのスレンダーボディを、個性豊かな全7着の衣装で楽める。
