使用しないはずの“劇薬”検出…抗がん剤注射後に10代患者死亡、2人重体 埼玉県立小児医療センター
埼玉県立小児医療センターで、白血病の治療のため抗がん剤の注射をした患者3人のうち1人が死亡し、残る2人も意識不明の重体となっていることが分かった。
3人の体内からは、今回の治療では使用しない「ビンクリスチン」という劇薬が検出されていた。
検出された劇薬「ビンクリスチン」
埼玉県立小児医療センターが11日に明らかにした重大な事態。
10歳未満を含む患者3人が、白血病治療の後に容体が急変し、10代の男性患者1人が死亡した。
3人から検出されたのは「ビンクリスチン」という劇薬だった。
病院側の会見から一夜明けた12日も、患者とみられる人が病院を訪れている。
医療センターによると、発端は 2025年1月から10月にかけて、白血病の患者3人に対し行った抗がん剤の髄腔内注射だった。
この注射後3人は、太ももの痛みなどの神経症状を発症。
2月に10代の男性が死亡し、10歳未満と別の10代の男性患者も意識不明の重体だという。
医療センターが2025年11月に設置した調査対策委員会では、注射の手順などに問題は認められなかったとするが…。
埼玉県立小児医療センター・岡 明病院長：
患者から採取した髄液の検査を分析期間へ依頼したところ、本来 抗がん剤髄腔内注射では使用されるはずのない別の薬液が検出された。
調査対策委員会・中澤温子委員長：
「ビンクリスチン」と言う名称で…。
3人から検出されたのは、白血病治療などに使われる劇薬「ビンクリスチン」だった。
静脈注射で使用されるものの神経障害を起こしやすいため、髄腔内注射は禁止されていて、本来は使用されていないはずのもの。
薬剤師「看護師とダブルチェックして投与」
イット！が取材した別の病院では 、「ビンクリスチン」をそもそも保管しないようにしているという。
板橋中央総合病院・薬剤師 糸井彩乃さん：
抗がん剤ということもありますので、安全面からも投与する患者が決まったら、その方に対して購入するという形。
また、使用時も厳重にチェックしていくと言う。
板橋中央総合病院・薬剤師 糸井彩乃さん：
薬剤師の方でオーダーに基づいて、薬品の調製準備。看護師とダブルチェックをして、患者さんに投与する。色々な職種が投与するまでに関わることによって、安全を担保しているって言う形で進めています。
12日に医療センターを訪れていた人達は…。
医療センターを訪れていた人：
うちの娘も点滴で治療しているんで、ちょっと間違いがあったら怖いなって思いましたね。
医療センターを訪れていた人：
（子供が）入院していた時の看護師さんとか先生の方とかは、ダブルチェックとか ちゃんとしていただいた。私にも名前とか薬の確認とかをしていたので全く不安はなかったし、これから入院すると思うんですけど、そのときも安心して任せられるかな。
今後どのような原因究明が行われるのかが注視される。
（「イット！」3月12日放送より）