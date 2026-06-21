◆米大リーグカブス６―８ブルージェイズ（２０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・ブルージェイズ戦に「３番・指名打者」でスタメン出場し、４打数１安打で４試合連続安打、１５試合連続出塁をマークしたが、ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）に勝ち越しの１６号３ランを浴びるなど最大５点差を守れずにカブスは逆転負けを喫した。この