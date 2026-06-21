ワールドカップ北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は20日（日本時間21日）、グループEの第2節・ドイツ―コートジボワール戦が行われた。試合を中継したスポーツチャンネル「DAZN」で、準備しているドイツ選手の名前が伝えられると、X上の日本ファンからは様々な反応が上がった。ドイツは幾度もコートジボワールを脅かしながら、前半無得点。逆に同30分、フランク・ケシエにゴールを決められ、0-1とリードを