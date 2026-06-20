人気コンテンツ『ウマ娘』の初のワールドツアー『ウマ娘 プリティーダービー 7th EVENT WORLD TOUR 「THE STAGE」 in TOKYO』DAY1が20日、有明アリーナで開催された。テレビアニメ『みどりのマキバオー』のマキバオーが登場すると、会場は驚きの声があがった。【写真】すげぇ！マキバオー登場なのね〜『ウマ娘』ライブの様子今回は海外公演も行われる、ライブイベント史上初となるワールドツアーで、その初日が開幕した。1日