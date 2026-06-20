北中米ワールドカップ日本サッカー協会は日本時間20日、公式YouTubeで代表チームに密着する「Team Cam」最新回を公開した。北中米ワールドカップ（W杯）のグループF第2戦のチュニジア戦（日本時間21日）に向け、調整を進める日本代表の姿が公開された。キャンプ地で汗を流す31歳に「泣けてくる」と感動の声が上がっている。初戦の強豪オランダ戦に2-2で引き分け、勝ち点1を得た日本。重要なチュニジア戦に向けた舞台裏の映像が