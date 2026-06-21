敵地カブス戦米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は20日（日本時間21日）、敵地カブス戦に「5番・三塁」で先発出場。同点の8回に勝ち越しの16号3ランを放った。メジャー1年目の数字で大先輩・松井秀喜氏に並び、ネット上も歓喜に沸いた。日曜早朝の日本に、嬉しい一発を届けた。5-5の同点に追いつき、なおも1死一、二塁で迎えた第4打席。岡本は高め速球を豪快に左翼席へ運んだ。勝ち越しの16号3ラン。手応え十分の様子