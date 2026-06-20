お笑い芸人でR-1グランプリ王者の今井らいぱちに、櫻坂46の人気メンバーが“激ハマり”していることを明かし、本人の前で独特すぎる愛情を爆発させた。【映像】櫻坂46の人気メンバーがまさかのリアクション（実際の様子）かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ番組『これ余談なんですけど・・・』。今回の放送では、番組アシスタントを務める櫻坂46の大