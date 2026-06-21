１次リーグＦ組で日本の森保一監督（５７）は１９日、第２戦のチュニジア戦が行われるメキシコのモンテレイ競技場で記者会見し、「チュニジアは監督も代わって、死に物狂いで戦ってくる。受け身にならず、相手よりも強い気持ちを持っていく」と決意した。出場メンバーに関する質問に対しては“無回答”。１次リーグ突破へ正念場となる第２戦へ向けて一瞬の隙も見せない構えを見せた。以下、森保監督との一問一答。◇◇