ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が20日（日本時間21日）、敵地でのカブス戦に「5番・三塁」で先発出場。6試合ぶりとなる16号を放った。カブスの先発右腕・レイと対戦した岡本。2回1死無走者の第1打席は2ボール2ストライクからの真ん中に甘く入った真っすぐを打ち損じて中飛。0−3で迎えた5回無死一塁で迎えた第2打席は右飛。0−5で迎えた7回1死一塁で迎えた第3打席は3番手右腕・ソーントンと対戦。初球の真っすぐが左