恵みの雨は無用だ。売り出し中の令和の「KKコンビ」、阪神の工藤と木下がフル回転の意気込みを示した。すでに19試合に登板している工藤は16日の西武戦で3者連続3球三振の「イマキュレートイニング」を達成するなど存在感を高めてきた。「試合ができたらやりたかった。1試合1試合、結果を積み上げていきたいです」といい、7試合連続無失点がどこまで伸ばせるかにも注目だ。24年ドラフト同期入団で12日のオリックス戦から4連投