アルジェリアサッカー連盟 FIFAワールドカップ2026初戦の判定を巡り抗議SOCCER KING

アルジェリアサッカー連盟 FIFAワールドカップ2026初戦の判定を巡り抗議

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • W杯出場のアルジェリア代表は16日、アルゼンチン代表と対戦し3-0で勝利した
  • メッシが前半31分に右足裏を踏みつけるなど判定に納得がいっていない様子
  • FIFAがFAFの動きに対してどのような対応を取るかは現時点で不透明だ
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. ぐんぴぃ 恋人との破局を報告
  2. 2. 森保J 想定外のアクシデント発生
  3. 3. メッシ父巡る誤報で全員クビに
  4. 4. 「余命1日」税理士を襲った病
  5. 5. マンションの一室で変死体発見
  6. 6. Nスペ出演の役員逮捕?「遺憾」
  7. 7. 口を覆い侮辱的発言か…一発退場
  8. 8. 性暴力 女性の教員免許取り上げ
  9. 9. 粗品 新幹線で6時間滞在「地獄」
  10. 10. 本田圭佑 解説での疑惑に即答
  1. 11. 外国人ビザ手数料 5倍に引き上げ
  2. 12. 火災 児童救った教員の迅速判断
  3. 13. 橋本環奈の交際よりも注目集める
  4. 14. イラン ホルムズ海峡再封鎖へ
  5. 15. イラン ホルムズ海峡を再封鎖
  6. 16. 活休から365日 全仕事失った国分
  7. 17. 大谷翔平、第2子出産をSNSで発表
  8. 18. 誰も明かさなかった大谷の産休
  9. 19. TOKYO MUSIC COLLECTION開催中止
  10. 20. 焦げ臭さを感じるも火災気づかず
  1. 1. 「余命1日」税理士を襲った病
  2. 2. マンションの一室で変死体発見
  3. 3. Nスペ出演の役員逮捕?「遺憾」
  4. 4. 性暴力 女性の教員免許取り上げ
  5. 5. 外国人ビザ手数料 5倍に引き上げ
  6. 6. 火災 児童救った教員の迅速判断
  7. 7. 焦げ臭さを感じるも火災気づかず
  8. 8. 思いやりのない人 急増の背景
  9. 9. 病院に「公園で刺された」と来院
  10. 10. ランドセルにくぎ「重大事態」
  1. 11. 柵切れ目から進入か 新幹線事故
  2. 12. 小学校火事 放火の可能性なし
  3. 13. 日中戦争時に「異種輸血」実験か
  4. 14. 小学校で火事 全員の避難が完了
  5. 15. レモン100 無理なく使い切り術
  6. 16. 性的暴行か タクシー運転手逮捕
  7. 17. 生保の容疑者に2年で2万錠を処方
  8. 18. 冷凍庫に損壊遺体「異臭がする」
  9. 19. 中国道で車が転覆、男性死亡
  10. 20. 10代にわいせつか「嫌がらず」
  1. 1. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
  2. 2. 玉木代表 2年消費税1%案に懸念
  3. 3. 隣家から除草剤流出 稲が枯れた
  4. 4. 韓国代表の行動「失礼」と物議
  5. 5. 古賀議員の発言 誤解で済むか?
  6. 6. トランプ大統領と高市首相がG7夕食会で「口論」し他国首脳が仲裁に？ 仏メディアが報道の驚愕
  7. 7. 板橋区の「熊野町レトロ」撤収へ
  8. 8. 古賀議員 有志が「抗議文」提出
  9. 9. 白髪染めやめる→60歳でモデルに
  10. 10. やりたい放題の維新が高齢者イジメにも邁進…画策するのは医療費負担「死ぬまで3割」の世界
  1. 11. 恐喝事件「被害者も加害者」の声
  2. 12. 小学校で火災 搬送男児語る恐怖
  3. 13. 日本の養育費問題「遅れている」
  4. 14. 会社員がビデオBOXに…サボり?
  5. 15. 通せんぼおじさんに悩んだ日々
  6. 16. SNS投稿「デジタル誘拐」の危険
  7. 17. タバコ盗もうと暴走 同僚神対応
  8. 18. 中古のランドセル購入 親に反響
  9. 19. オランダで「青」雅子さまの思い
  10. 20. 米NY大停電の原因は「凡ミス」
  1. 1. イラン ホルムズ海峡再封鎖へ
  2. 2. イラン ホルムズ海峡を再封鎖
  3. 3. 「太さ7センチ」で鬼畜行為も 北
  4. 4. ノルウェー、小学校でAI使用禁止
  5. 5. 中国旅行会社、日本行き募集停止
  6. 6. 「和太鼓に酷似」演奏批判で謝罪
  7. 7. 「zebra striping」英で流行か
  8. 8. 英国の南部で旅客列車同士が衝突
  9. 9. 「エボラ出血熱」死者200人超に
  10. 10. 伊首相が米大統領の発言に反発
  1. 11. バンス副大統領 スイスへ出発か
  2. 12. アン・ハサウェイが第3子を妊娠
  3. 13. AI開発は脅威と見なさない考え
  4. 14. 英の金髪美女 過激イベの実態は
  5. 15. 「家に住んでいるだけのケダモノ」北朝鮮“暗黒の村”の知られざる実態
  6. 16. トランプ氏「大統領専用機」披露
  7. 17. 中国、日本への団体旅行再開へ
  8. 18. 16歳未満SNS禁止 英が大胆な決断
  9. 19. 停戦合意 アメリカらが仲介か
  10. 20. 「写真懇願」米大統領の発言波紋
  1. 1. 【独自】フリマ3社が警察庁と連携　不正販売一掃へ捜査協力
  2. 2. 1分遅延しただけで 謝罪おかしい
  3. 3. 2万円台 激安ロードバイクの実態
  4. 4. クラファンのお金入らない 判明
  5. 5. 「動画がストレス」説明に苦言
  6. 6. 旅客税、来月から3千円に　引き上げで観光公害対策
  7. 7. 普通の家族が崩壊…相続の泥沼
  8. 8. 新東名 未開通区間工事が佳境か
  9. 9. 日清ソース焼そば 28万個回収へ
  10. 10. BeReal 利用者の9割若者だった
  1. 11. 遠回りで高速か下道か 究極選択
  2. 12. 投資家が陥る「確証バイアス」
  3. 13. ビジョンは不要 IBMのCEOの決断
  4. 14. 面接 優秀さ見極めるための質問
  5. 15. ボンカレーの継承目的で AI活用
  6. 16. 複々線? 東武の高架化工事に注目
  7. 17. 映画「マイケル」米で辛口評価も
  8. 18. 大阪市の家賃 なぜ負担増える?
  9. 19. 育休ママが実践する株式投資とは
  10. 20. AI利用料金の値下げ検討に注目
  1. 1. フォルクスワーゲンがGrapheneOSで利用不能に、API変更でサードパーティモジュール全般が機能停止
  2. 2. 平凡な日常が崩壊するコンビニ・ホラー『チルド』　不穏な表情を捉えたキャラクターポスター解禁［ホラー通信］
  3. 3. 願い事、叶いすぎたら怖かった。　好きなあのコに狂おしいほど愛される『オブセッション 災愛』“戦慄”のラブラブ本編映像［ホラー通信］
  4. 4. Amazonで人気のリュックが50%OFF
  5. 5. 「ディフェンダーズ」最後の1人が登場！ Netflix×マーベル最新作「アイアン・フィスト」予告編
  6. 6. NHK、4Kリマスター版「ウルトラマン」を全話初放送。ネガ原版から4K/HDR化
  7. 7. Amazonスマホは失敗作だったのか
  8. 8. ソニー、プレイステーション5の後方互換を更新。大多数のPS4ソフトは対応見込み #PS5
  9. 9. UiPath、AIコーディングエージェント向け開発基盤「UiPath for Coding Agents」の国内提供開始
  10. 10. 鳥羽周作シェフ監修！天下一品、夏季限定メニュー「すだち香る あっさり冷やし麺」
  1. 11. カレシ同士もキャッキャウフフできる要素満載の「NEWラブプラス」PV公開
  2. 12. [ココロカメラ]Vol.05 Eテレ「お伝と伝じろう」番組の立ち上げ〜制作篇〜
  3. 13. 人気の夏用マスク「7-nanoマスク」、第4回発送分の受け付けを開始
  4. 14. 「違い」は企業の武器になるのか。エプソンとヘラルボニーが示す新しい経営の形
  5. 15. ChatGPT 電力がGoogle検索の10倍
  6. 16. GitHubでトロイの木馬を配布するリポジトリ約1万件が見つかる、正規プロジェクトを複製して検索結果に紛れ込む
  7. 17. 「タワマンは今後より届きづらくなる」Uber Eats配達員の仕組み変更が6/15より実施で変化も
  8. 18. シルバーが売れてる　タブレット人気ランキングTOP10　2026/6/20
  9. 19. 母の抜け殻から“何か”を追い出す儀式――母娘の介護生活描く『遺愛』“呪い”と異変をめぐる調査資料（３）［ホラー通信］
  10. 20. 「 フォーチュンクッキー 」広告が、アメリカで話題に：もはや広告に空白地帯はない
  1. 1. 森保J 想定外のアクシデント発生
  2. 2. メッシ父巡る誤報で全員クビに
  3. 3. 口を覆い侮辱的発言か…一発退場
  4. 4. 本田圭佑 解説での疑惑に即答
  5. 5. 大谷翔平、第2子出産をSNSで発表
  6. 6. 誰も明かさなかった大谷の産休
  7. 7. W杯 久保の代役候補筆頭は快速MF
  8. 8. 糸井嘉男氏 中田翔氏への不満
  9. 9. W杯史上初の失態に「許されん」
  10. 10. W杯 オランダの活躍にネット騒然
  1. 11. 本田圭佑「３−１」と日本の勝利予想　１カ月前から上方修正　さんまの「ウザいヤツは？」には「１０番の選手がすごくうまい。おそらく一番ウザいタイプ」
  2. 12. W杯 なぜ口隠すと一発レッドに?
  3. 13. 明石家さんま 交流が深いW杯戦士
  4. 14. 大谷と真美子夫人の「足」に憶測
  5. 15. セネガル代表が空中分解危機か
  6. 16. 日本サッカー協会に感動の声続出
  7. 17. 森保ジャパン 首位突破に暗雲か
  8. 18. 武田 貯金1億5000万パーの過去
  9. 19. オランダがスウェーデンに大勝
  10. 20. 「背番号18」上田綺世がW杯に
  1. 1. ぐんぴぃ 恋人との破局を報告
  2. 2. 粗品 新幹線で6時間滞在「地獄」
  3. 3. 橋本環奈の交際よりも注目集める
  4. 4. 活休から365日 全仕事失った国分
  5. 5. TOKYO MUSIC COLLECTION開催中止
  6. 6. 芳根京子と急接近 ファンは心配
  7. 7. ノブコブ吉村 第1子誕生を報告
  8. 8. THE W打ち切りか 友近らトドメ?
  9. 9. 「シナモロール」特大ぬいぐるみが予約開始！ 幅約140cm×全高約50cm×奥行約35cmで立体化
  10. 10. 銀次「大好き」な超意外有名人
  1. 11. 浦野芽良アナにツッコミ相次ぐ
  2. 12. SUSURU 堀江氏との騒動に困惑
  3. 13. らいぱちに激ハマり中のアイドル
  4. 14. W杯 地上波で見るDAZN民が続出か
  5. 15. 設楽統 ギャラが高い理由語る
  6. 16. リュウジと結婚したいに本人反応
  7. 17. 宮川大輔 イッテQ初期の心境語る
  8. 18. 『ウマ娘』ライブにマキバオー登場で会場驚き　場内アナウンスの粋な演出！コラボ曲「走れOOオー」熱唱【セットリスト】
  9. 19. 森高千里ライブで迷惑行為 波紋
  10. 20. 坂口杏里 体重「94.2kg」と告白
  1. 1. 産後ケア専用ホテルがオープンへ
  2. 2. UNIQLOコラボ商品 厳選レビュー
  3. 3. 色気すごい ローラのスケスケ姿
  4. 4. 父が愛人 姉妹の切実な運命
  5. 5. 不倫相手の妻の言葉にざわつく
  6. 6. マック W杯セット付属グッズ終売
  7. 7. 現役社員に聞くワークマンBEST買
  8. 8. 日韓 結婚に対する考え方が違う?
  9. 9. 4年も隠し続けたいじめヒロイン
  10. 10. 「完璧な夫」の夫婦生活に驚き
  1. 11. 大黒柱妻 家族を顧みない夫
  2. 12. 自由気ままな猫たちの日々の雑踏
  3. 13. DV被害の彼女を夜逃げさせた男
  4. 14. 夏限定 白桃烏龍ティーフェア
  5. 15. 「椅子に夢中」人気漫画家の日常
  6. 16. SKE48 14期生がお披露目される
  7. 17. モリーが彩る限定スキンケア
  8. 18. 山田優 韓国旅のオフ写真公開
  9. 19. デニムでキメるコーデの実例集
  10. 20. ラデュレ×蜷川実花の夢のコラボ♡真夏のエデンを描く限定コレクションが登場