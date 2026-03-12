この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「特に注意したい問題児の特徴7選」と題した動画を公開した。動画では、円滑な人間関係を築くのが難しく、関わることで心を消耗させてしまう人の特徴について解説している。



動画でまず紹介されたのは、「敵意があるのに近づいてくる人」だ。通常、敵意があれば互いに距離を取るものだが、このタイプは相手に執着し、あえて近づいてくるという。Ryota氏は、相手への嫉妬などが原因で、あからさまな嫌味や意地悪を言ってくるにもかかわらず「そのわりに接触頻度が異常に増えてきたりとか、あなたの参加するところに来る」といった行動が見られると指摘した。



次に挙げられたのは、「協調性がなくて悪びれない」タイプだ。協調性がないこと自体が問題なのではなく、人に迷惑をかけても悪びれる様子がない点が問題だとRyota氏は語る。このような人は、約束を破ったり迷惑をかけたりしても、翌日には何事もなかったかのようにニコニコと近づいてくることができるという。



また、「あなたの価値を下げてくる」人も注意が必要だ。このタイプは、自己成長する努力をせず、他人の価値を下げることで相対的に自分の価値を保とうとする心理が働くという。相手が努力して取得した資格について「それ意味あるの？」と言ったり、仕事内容を「つまんないよね」と評したりするなど、相手が大切にしているものを否定することで、無意識のうちに相手の自己肯定感を傷つけていく。



動画ではこのほかにも、「あなたの自由を止める、奪う」「やつあたりで攻撃する」「否定して自分の話を続ける」「感情を止められない」といった特徴が挙げられている。一見分かりにくいこれらのサインに気づくことは、自分自身の心を守り、健全な人間関係を築く上で重要な視点となるだろう。