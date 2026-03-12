女優の原日出子（66）が11日、自身のインスタグラムを更新。かわいい孫の誕生日に作った手料理を公開した。



【写真】レストランみたい！愛情こもった手料理がズラリ

「昨夜は 2番目の孫娘の お誕生日会」と投稿。「手料理をリクエストされたので バーバ頑張りました」と記した。「息子の作ったタレに 一晩漬け込んで揚げた 唐揚げが 一番のリクエスト あと おにぎりが好きというので 土鍋で炊いたご飯に しらすと おかかと 塩昆布を混ぜて おにぎりにしました。」と腕によりをかけた品々が並ぶ豪華な食卓の写真を掲載。



「あとは 色々 お野菜多めにして みんなで 楽しくいただきました」とつづり、「孫たちも どんどん成長していきますね。食後も いっぱいおしゃべりして 楽しい時間でした」と振り返った。



原は1981年にNHKの連続テレビ小説「本日も晴天なり」のヒロインに抜てきされるなど、息の長い活躍をしている。2022年5月3日には、夫で俳優の渡辺裕之さんが66歳で突然他界。SNSに墓参りをする様子を掲載したこともある。



フォロワーからは「このおもてなしにはお孫さんも喜んだでしょうね」、「ご馳走が並びましたね」、「本当にお料理がお上手ですね」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）