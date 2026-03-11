【フラワーミッフィー】母の日限定アイテムで「ありがとう」を伝えよう！
オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」では、母の日におすすめの配送フラワーギフトの予約受け付けを2026年3月19日（木）より開始する。
今年もフラワーミッフィーより母の日限定アイテムを含む、日ごろの「ありがとう！」を伝えるセット商品が登場する。
「着せかえほわほわぬいぐるみカーネーションセット」と「着せかえほわほわぬいぐるみアートフラワーセット」は、足裏の柄がカーネーションのデザインになった、人気の着せかえほわほわぬいぐるみ、ショッパー型のプランターカバー、生花のカーネーションまたはアートフラワーとオリジナルメッセージカードのセット。
着せかえほわほわぬいぐるみ カーネーションは、配送ギフト限定のデザインで、 着せかえお洋服 カーネーションレッドを着用している。フラワーミッフィーでおなじみのショッピングバッグと同じデザインのプランターカバーは、洗っても破れないウォッシャブルペーパーを使用していて、リアルな紙の質感を再現しつつ、繰り返し使えるうれしいアイテム。
「刺繍ブリキ缶 ”フラワーリース” カーネーションセット」と「刺繍ブリキ缶 ”フラワーリース” アートフラワーセット」は、ピンクのプランターカバーと限定デザインのマグネットピック、アイアンスタンド、生花のカーネーションまたはアートフラワーとオリジナルメッセージカードのセット。
プランターカバーには、ディック・ブルーナさんの描いたお花をあしらったリースとミッフィーのお顔の刺しゅうを施し、華やかながらもあたたかみのあるデザインに仕上げている。
ミッフィーとお母さんの限定デザインのピックは、マグネットになっていて、取り外してお家やデスク周りなどさまざまな場所に飾ることができる。
今年もミッフィーと一緒にお母さんに「ありがとう！」を伝えよう。
