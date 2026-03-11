白髪と格闘する【40・50代】へ！ 楽なのにこなれる「白髪ぼかしボブ」大当たりカモーーッ♡

白髪を隠すのではなくデザインの一部として活かす白髪ぼかしは、忙しい大人世代の心強い味方。ハイライトや明るめのカラーを重ねることで、伸びてきた白髪の根元とのコントラストを抑え、サロンへ通う頻度も減らせます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、こなれ感と扱いやすさを両立した白髪ぼかしボブをご紹介します。

グレージュが透けるカジュアルな外ハネボブ

柔らかなグレージュカラーが、ハイライトとの明暗差で立体的な奥行きを生んでいます。ハチ上を内側へ整えつつ毛先を外ハネにすることで、作り込んでいるのにカジュアルな雰囲気に。繊細な毛束感は、白髪を自然にカモフラージュしながら軽やかな質感を表現しています。

地毛を活かしたスタイリッシュな切りっぱなしボブ

白髪とベージュ系のハイライトをバランスよくミックスした、地毛の質感を活かすスタイルです。ライン感が際立つタイトな切りっぱなしボブに、ほんのり外ハネを加えて今どきなアクセントをプラス。伸びてきた白髪がハイライトと溶け合うため、スタイリッシュな佇まいを長く維持したい人におすすめです。

ラフな質感を楽しむベージュのグレイブレンド

赤みを抑えた明るめのベージュで、ツヤ感とこなれ感の両方を楽しめるグレイブレンド。白髪をハイライトでぼかしつつ、ベースはラフな質感の外ハネに仕上げることで全体が軽やかな印象になります。白髪をデザインとしてポジティブに取り入れ、自然体なオシャレを楽しみたい人にフィットするデザインです。

ハイトーンが美しい柔らかなグレージュボブ

ハイトーンのグレージュボブは、白髪も一緒に淡く染め上げることで全体を均一に整えています。トップの毛束を指先でつまむようにワンカールさせ、柔らかな立体感をプラス。ベースの外ハネが軽やかなニュアンスを運び、白髪を活かした透明感のあるスタイルに仕上がりました。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@acco.mama様、@shoki______hair様、@hair_by_keiko様、@mabashi_hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里