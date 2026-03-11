＜全人代＞2026年度の全国一般公共予算における国防支出は1兆9400億元

第14期全国人民代表大会第4回会議に出席する中国人民解放軍・武装警察部隊代表団の張暁剛報道官は3月10日、メディアの取材に応じ、2026年度の全国一般公共予算における国防支出は1兆9400億元（約44兆5000億円）になると発表しました。これは執行額比で対前年6．9％の増加であり、そのうち中央政府の支出は対前年7％増の1兆9100億元（約43兆8100億円）となっています。

張報道官は、「中国政府は、国防建設と経済建設を調和・協調させる方針を堅持しており、国防支出の規模を合理的に設定している。近年、中国政府は国家主権・安全保障・発展の利益を守り、中国の特色ある軍事改革の要請に応えるため、社会経済の持続的かつ健全な発展を推進するとともに、国防支出の合理的かつ安定した増加を維持し、国防力と経済力の同時向上を図ってきた」と述べました。

また、中国政府は『国防法』および『予算法』などの関連法規に基づき、国防支出予算を毎年の政府予算案に組み込み、全国人民代表大会による審議・承認を受けた上で、法にのっとって管理・運用し、国防支出予算総額を公表していると説明しました。

さらに、軍は今後、軍事予算管理制度の改革を推進し、軍事費の需給バランスを適切に調整するとともに、軍事費の使用の全過程における監督管理および成果評価を強化し、「一銭たりとも無駄にせず、最も必要なところに使う」ことを徹底するとしています。（提供/CGTN Japanese）