知っておきたい、夏の天候を左右するエルニーニョ現象。気象予報士が読み解く「猛暑パターン」と台風増加の可能性

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で、「【エルニーニョ】夏秋への天候の影響について 太平洋高気圧は北に張り出し強めか【メンバー限定】」と題した動画を公開。夏から秋にかけて発生が予測されるエルニーニョ現象が、日本の天候に与える影響について専門的な天気図を用いて解説した。



動画ではまず、エルニーニョ現象発生の兆候として、西太平洋熱帯域やインド洋東部の海面水温が平年より低くなる「負偏差」が顕著になる点を指摘。この海面水温の変化が、熱帯域の対流活動を活発にするエリアを日付変更線よりも東側へシフトさせ、世界的な大気の流れに大きな影響を及ぼすと説明した。



この大気循環の変化は、日本上空を流れる偏西風に大きな蛇行をもたらす。松浦氏によると、日本付近では偏西風が北へ大きく蛇行し、高気圧性の循環が強まるという。この流れが、日本の夏を暑くするチベット高気圧と太平洋高気圧の勢力を強める原因となる。特に太平洋高気圧は「北への張り出しが強くなる」ことで、日本列島は厳しい暑さに見舞われる「猛暑パターン」になる可能性が高いと分析した。



一方で、猛暑だけがエルニーニョ現象の影響ではない。下層の大気の循環を見ると、フィリピンの東の海上で低気圧性の循環が非常に明瞭になっており、これは「台風の発生が多くなる」ことにつながる可能性があるという。南西諸島方面への高気圧の張り出しは例年より弱まるため、湿った空気や台風の通り道になりやすい状況も示唆された。



松浦氏は、エルニーニョ現象が偏西風の蛇行を通じて高気圧の配置を大きく変え、日本に「猛暑」と「台風の増加」という二つの側面をもたらす可能性を解説。専門的な気象データを読み解くことで、未来の天候の姿がより立体的に見えてくることを示した。