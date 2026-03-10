LE SSERAFIMのKAZUHAがデビューまで歌・ダンス未経験だったことを打ち明けるシーンがあった。

【映像】デビュー前のKAZUHA

3月10日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第3話が放送された。

今回、LE SSERAFIMの『UNFORGIVEN』に挑んだのは、HIORI（津波古妃織・18）、HONOKA.K（黒川穂香・20）、HONOKA.M（森穂乃香・16）、そしてRINKA（荒武凜香・21）の4名。LE SSERAFIMのKAZUHAは「私は個人的にRINKAちゃんが凄い『頑張って』って思ってたんですけど。私もデビュー前までダンスと歌が未経験だったので、他のメンバーの足を引っ張っちゃうんじゃないかって思ったり、そういう気持ちが凄く共感できたので。審査の時に、その頑張った部分を認めてもらえてて、凄く嬉しかったです」とRINKAの努力を称賛した。

自身のパートを担当した彼女に対し、KAZUHAが「もう、私より全然上手」と謙虚に絶賛すると、スタジオは驚きと笑いに包まれた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。