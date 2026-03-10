3月9日（月）の『くりぃむナンタラ』では、上田晋也の夢を叶える新企画「俺は胴上げ投手になりたい！」が放送された。

【映像】なにわ男子・藤原丈一郎、痛恨の凡ミスに大ブーイング！「失敗して『オイシイ』じゃない」と猛烈ダメ出し

前回のWBCで大谷翔平選手が見せた「胴上げ投手」の瞬間に憧れるという上田。そんな上田の夢を叶えるため、なにわ男子・藤原丈一郎、コットン、さや香・新山、紅しょうが・熊元プロレスが集結した。

ルールは至ってシンプル。用意された簡単な競技にゲスト4人が連続で成功し、最後に上田が決めることができれば、晴れて「胴上げ」となる。会場にはブラスバンドや応援団までスタンバイし、上田を宙に舞わせる準備は万端だ。

最初の挑戦は、360度に配置された風船をトゲ付きバット一振りですべて割るというもの。トップバッターに指名されたのは、芸能界屈指の野球ファンとして知られるなにわ男子・藤原。

「おとといバッティングセンター行きました」と明かし、自信満々な藤原だったが、いざ挑戦すると、一つだけ風船を残して失敗するという大失態を演じてしまう。

ありえないミスに一同はブーイングを浴びせ、有田哲平も「失敗して『オイシイ』みたいな企画じゃないですよ」と猛烈ダメ出し。藤原は「こんなに悲しい上田さんの顔見るの初めてです」とショックを受ける。

競技は「失敗すれば即終了」のため、メンバーたちは次の競技に挑戦するが、事態は悪化の一途をたどった。

「激臭バルーン」ではコットン・西村真二が6分の5の確率を外し、一発で激臭の餌食に。紅しょうが・熊元プロレスが挑んだ「ポン酢しらたき完食」や、コットン・きょんの「5mマシュマロキャッチ」もことごとく1人目で失敗してしまう。

結局、5つの競技に挑戦したものの、すべて1人目で失敗し、上田に順番が回らないという異常事態に。スタッフも機材の撤収を急ぐなど、現場には冷え切った空気が漂う。

そんななか、「あっち向いてホイ」で、再び藤原がトップバッターを務めることに。「Mステより緊張します」とプレッシャーを感じる藤原。バラエティとは思えない真剣な表情で挑むが…ここでも一発目から失敗！

スタジオには「丈くん！」と藤原を責める声が飛び、本人は「本当に今年よくない年になりそう」とがっくり肩を落としていた。