

協定を結んだ「岡山県キッチンカー協会」と「岡山県パチンコ・パチスロ業協同組合」

災害発生時、岡山県のパチンコ・パチスロ店でキッチンカーが炊き出しをすることができるよう、関係団体が10日、協定を結びました。

「岡山県パチンコ・パチスロ業協同組合」の千原行喜理事長と「岡山県キッチンカー協会」の水谷勝代表理事が岡山市で協定書に署名しました。

協定は、災害が起きた時、協会加盟のキッチンカーが、岡山県の89のパチンコ・パチスロ店の駐車場で炊き出しを行えるよう定めています。

（岡山県キッチンカー協会／水谷勝 代表理事）

「温かい食事を提供できる。夏でしたら冷たいスイーツとかドリンクも提供できるということで、必ずお役に立てると思っております」

（岡山県パチンコ・パチスロ業協同組合／千原行喜 理事長）

「きょうの締結のことを全国に知らしめて、各都道府県で活動を広めたい」

「岡山県パチンコ・パチスロ業協同組合」は、店の駐車場を災害時の一時避難場所や消防や警察の拠点に使ってもらうため、2023年に岡山県や岡山県警と協定を結んでいます。