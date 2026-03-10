³°¿©Âç¼ê¥³¥í¥ï¥¤¥É¡¢¥«¥Õ¥§Çã¼ý¡¡¡Ö¥Ù¥í¡¼¥Á¥§¡×440²¯±ß
¡¡³°¿©Âç¼ê¥³¥í¥ï¥¤¥É¤Ï10Æü¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§¡¦¥Ù¥í¡¼¥Á¥§¡×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤òÌó440²¯±ß¤ÇÇã¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥«¥Õ¥§»ö¶È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÊÝÍ¤¹¤ëÍÎ²Û»Ò¥Ç¥¶¡¼¥È»ö¶È¤Î¾¦ÉÊ¤òÇã¼ý¤·¤¿¥«¥Õ¥§¤ÇÄó¶¡¤·¡¢ÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¡¡±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¡ÖC¡½United¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¡£¡ÖàÝàê´Û¡×¤ä¡Ö¥«¥Õ¥§¡¦¥É¡¦¥¯¥ê¥¨¡×¤â´Þ¤á¡¢2·îËö»þÅÀ¤Ç563Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥³¥í¥ï¥¤¥É¤ÏÅê»ñ²ñ¼Ò¤«¤éÁ´³ô¼°¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢4·î1ÆüÉÕ¤Ç´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¡£
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¤Ï´ë¶È¤Î¹çÊ»¡¦Çã¼ý¡ÊM¡õA¡Ë¤Ç»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¡¢¾Æ¤ÆùÅ¹¤Î¡Öµí³Ñ¡×¤äÄê¿©¤Î¡ÖÂç¸Í²°¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£ÊªÎ®¤ä¿©ºàÄ´Ã£¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥¹¥Èºï¸º¤â¿Þ¤ë¡£