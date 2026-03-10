超低燃費のコンパクトハイブリッドカー

多くのハイブリッドカーが登場した2010年代。その中でも、2012年にトヨタがジュネーブ国際モーターショーで発表した「FT-Bh（エフティービーエイチ）」は非常に高い燃費性能を発揮しました。

現代の最新ハイブリッドモデルを凌駕するほどの低燃費に、今でも多くの評価が寄せられています。

FT-Bhは、2012年開催のジュネーブ国際モーターショーで発表された「ECOMOTION (Eco＋Emotion)」をテーマに開発されたハイブリッドカーのコンセプトモデルです。

燃費性能と環境基準を徹底的に追求し、欧州の測定基準NEDCで47.6km／Lという驚異的な燃費性能を実現しています。

FT-Bhが高水準の燃費性能を実現した要因として、「軽量化」「走行抵抗の低減」「パワートレインの効率向上」「熱マネージメント」「節電」の5点が重要だとトヨタは発表しています。

全長3985mm×全幅1695mm×全高1400mmのコンパクトなボディサイズに、高張力鋼板や高発泡材料を使用したことで空車重量を786kgまで軽量化しました。乗車定員は4人です。

高発泡材料は、室内の温度調節に必要な熱容量の削減など、熱マネージメントの向上にも関係しています。

また、曲線的なボディデザインは空力性能にも貢献。大径かつ細幅のタイヤも走行抵抗の低減を目的として採用されました。

FT-Bhのパワーユニットに採用された1リッターの2気筒エンジンは、当時開発されていた新開発ユニット。扱いやすいトルクを発揮するロングストローク特性を持ち、高効率なハイブリッドシステムとの組み合わせにより低燃費と環境性能を実現しました。

CO2排出量はBセグメントカー平均の半分以下となる49g／kmを達成。小型の燃料タンクとハイブリッド用リチウムイオン電池をリヤシート下に配置して低重心化し、走行性能も高めています。

FT-Bhは、燃費性能や環境基準だけでなくデザインでも注目されたコンセプトカーです。エクステリアやインテリアの造形では多くの称賛を受けました。

フェンダーと一体化した縦型ランプ、そして大きなアンダーグリルを備えたフロントマスクは、当時のトヨタを象徴する新世代デザイン「キーンルック」をコンセプトに設計されました。

この個性的なデザインは市販モデルの2代目「オーリス」や「C-HR」「86」などにも採用され、トヨタのデザインコンセプト「ハンマーヘッド」が登場するまでの長い間採用されます。

実用性の高さや優れたデザインから「後に量産版が出てきて発売される」といわれたFT-Bhでしたが、残念ながら市販化には至りませんでした。

しかし優れた性能とデザインには多くの注目が集まり、現在でもさまざまな意見が見られます。

「リッター50kmは凄すぎる」

「今こそ見直すべき健全なコンセプトといえる」

「トヨタのFT-Bhかっこいい」

「凄すぎる。もう車版のカブだ」

「市販車で50km／Lの燃費を叩き出せば自動車業界の風向きは一気に変わる」

「燃費が原チャリかよ」

SNSやネット上では、以上のような投稿が見られました。

市販化されなかったFT-Bhですが、開発過程で得られた技術や斬新なデザインは、後に登場したクルマにも受け継がれているはずです。

FT-Bhのような低燃費性能や環境基準、デザインを受け継いだ注目のコンパクトカーの登場を期待せずにはいられません。