¡ÖApex¡×¤È¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¥³¥é¥Ü¤Î¾ÜºÙ¸ø³«¡ª ´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥²ー¥à¥âー¥É¤È¥¹¥¥ó¤¬3·î11Æü¤è¤ê¼ÂÁõ
¡¡Electronic Arts¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PCÍÑ¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¥²ー¥à¡ÖApex Legends¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¥·¥êー¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò3·î11Æü¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¡£
¡¡3·î4Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖApex¡×¤È¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡£3·î11Æü¤Î¼ÂÁõ¤òÁ°¤Ë¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¸ÂÄê¥²ー¥à¥âー¥É¤ä¸ÂÄê¥¹¥¥ó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥²ー¥à¥âー¥É¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É¡§¥¬¥ó¥À¥à ¥Æ¥¤¥¯¥ªー¥Ðー¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥Ö¥íー¥¯¥ó¥àー¥ó¡×¸ÇÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ë¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥àÁü¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥×¥ìー¥äー¤Ï¥·ー¥ë¥É¤ä¥É¥íー¥ó¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥É¥íー¥ó¡×¤òÉ¸½à¤ÇÁõÈ÷¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥±¥¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤«¤é¤Ï¥ìー¥¶ー¤òÈ¯¼Í¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ð¥¹¥¿ー¥é¥¤¥Õ¥ë¡×¤¬¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¡Ú¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É¡§¥¬¥ó¥À¥à ¥Æ¥¤¥¯¥ªー¥Ðー¡Û
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÎòÂå¥¬¥ó¥À¥àºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Á´8¼ï¤Î¸ÂÄê¥¹¥¥ó¤ò¼ÂÁõ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÉð´ï¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Á´8¼ï¤ÎÉð´ï¥¹¥¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Á´2¼ï¤Î¥ß¥·¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Êó½·¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ð¥Êー¥Õ¥ìー¥à¤ä¥È¥é¥Ã¥«ー¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¡Ú¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¹¥¥ó¡Û
¥¯¥ê¥×¥È¡ÊZGMF-X10A ¥Õ¥êー¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à¡Ë
¥ì¥ô¥Ê¥ó¥È¡ÊXXXG-01D2 ¥¬¥ó¥À¥à¥Ç¥¹¥µ¥¤¥º¥Ø¥ë¡Ë
¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¥ë¡ÊRX-105 ¦®¥¬¥ó¥À¥à¡Ë
¥³¥ó¥¸¥Ã¥È¡ÊXVX-016 ¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¡Ë
¥ß¥éー¥¸¥å¡ÊZGMF-X42S ¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ëー¥¬¥ó¥À¥à¡Ë
¥ª¥¯¥¿¥ó¡ÊGMS-¦¸ GQuuuuuuX¡Ë
¥ª¥ë¥¿ー¡ÊOZ-13MS ¥¬¥ó¥À¥à¥¨¥Ô¥ª¥ó¡Ë
¥ô¥¡¥ë¥¥êー¡ÊXXXG-00W0 ¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥à¥¼¥í¡Ë
(C) 2026 Electronic Arts Inc.
(C)SOTSU¡¦SUNRISE
(C)SOTSU¡¦SUNRISE¡¦MBS
DESIGNED BY NAOCHIKA MORISHITA