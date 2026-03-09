TBS系「王様のブランチ」に生出演

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、7日に放送されたTBS系「王様のブランチ」に生出演。様々なトークが展開される中、木原が思わず慌てる一幕に反響が広がった。

2人は揃って日本代表のウェアをまとって出演。帰国後の反響ぶりに驚きを明かした他、五輪で話題となった木原が三浦を持ち上げる「木原運送」を番組内で実際に披露。軽々と持ち上げ、スタジオから拍手が起こった。

ネット上で注目を浴びたのは「今、お互いにプレゼントし合うなら何を贈りたい？」と質問された場面だった。

木原は「りくちゃんは、化粧品が好きなので、化粧品を何かプレゼントできたらなと思います」と回答。その直後、三浦が「これ欲しいって言ったら買ってくれる」とコメントすると出演者も爆笑。木原は「誤解を招く、誤解を招く！」と思わず慌てていた。

生放送中の微笑ましいやり取りが注目を集め、X上では「りくりゅうの空気感、本当に癒やされます」「そら、りくちゃんに言われたら、買っちゃうだろぉ」「過去一の動揺を見せるりゅうさんの姿も素敵！」といった声が並んだ。

2人が8日、SNSを更新し、「私たちの拠点カナダに帰ります！」と、練習拠点とするカナダへの出発を報告した。



