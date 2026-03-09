娘さんから「なんか気まずい」とLINEが届いた投稿者さん。様子を見てみると、娘さんの部屋の前には“出禁になっている猫”の姿があったのだそうです。なんとも言えない空気が漂うワンシーンは、56万回表示され、2万7千件のいいねが寄せられました。

【写真：娘から『なんか気まずい』とLINE→見てみると、部屋の前で『出禁の猫』が…まさかの瞬間に爆笑】

気まずいけど笑っちゃう

X（旧Twitter）アカウント『@michiru522』に投稿されたのは、娘さんの部屋の前で仰向けに転がっている猫の姿。写真に写っているのは、ふわふわな毛並みが印象的な白猫の男の子、「ラフ」ちゃんです。

この日、娘さんが部屋の前を見ると、足元にはヘソ天姿のラフちゃんがいたのだそうです。娘さんの方をじっと見つめてくるラフちゃんに、なんとも言えない気まずさを感じたのだとか。思わず笑ってしまうようなワンシーンなのでした。

おもしろい寝方

ほかの投稿では、ユニークな寝方を披露してくれているラフちゃん。飼い主さんが「行ってきます」と3回も声掛けをしたにもかかわらず、ラフちゃんは顔を床に押し付けたまま眠っていて、まったく反応してくれなかったとのこと。ラフちゃんのマイペースさに、つい笑いがこぼれてしまいます。

ラフちゃんの自由で楽しい日々の姿は、これからもたくさんの人々に元気と癒しを届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@michiru522』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

記事冒頭でご紹介した“へそ天”姿で転がっている投稿には、「こんなのがいたらどうしたらいいか悩んじゃいますね！w」「『腹出してやっているんだからあんたの部屋にいれろや！』ってことかな？w」「このポーズでアピールされたらたまらないw」「すぐに入れてあげたくなっちゃいます！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@michiru522」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。