◇第6回WBC1次ラウンドD組 ドミニカ共和国 12―1（7回コールド） オランダ（2026年3月8日 マイアミ）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドD組のドミニカ共和国はオランダに12―1で7回コールド勝ちし、2連勝とした。ウラジーミル・ゲレロ（ブルージェイズ）、フニオール・カミネロ（レイズ）、オースティン・ウェルズ（ヤンキース）、フアン・ソト（メッツ）の4本塁打で圧倒。先発左腕ルイス・セベリ−ノ（アスレチックス）が4回をソロ1本による1失点に抑えるなど投手陣も安定していた。

ソトは10―1のリードで迎えた7回2死一塁で、初球の低めスライダーを強振。打った瞬間にそれと分かる、飛距離419フィート（約127.7メートル）の特大中越え2ランで“サヨナラコールド勝ち”を決めた。

スイング後は確信歩きをしながら「どうだ」とベンチを指さして雄叫びを上げた。楽勝の展開にアルバート・プホルス監督はソトを交代させようとしていたが、本人は拒否。「次のイニングで自分に打線が回ると分かっていた。ブルペンの投手たちを助けたかった。監督は自分を下げようとしたけど、“ここに残らせてくれ”と言った。そしてホームランを打った」と今大会1号を誇らしげに説明した。

23年にもWBCに出場したが、チームはまさかの1次ラウンド敗退。今回は2試合連続2桁得点で3大会ぶりの優勝へ好発進を決めている。前回との違いは何か？と問われたソトは「チームのバイブス（雰囲気）だと思う。前回とおなじように才能ある選手は多い。でも、このチームの雰囲気が大きな違いを生んでいる」と答えた。