吉田尚記アナ、ニッポン放送を退社へ 今後の活動についても報告
ニッポン放送の「よっぴー」こと吉田尚記アナウンサー（50）が、8日に生放送された同局『ミューコミVR』（日曜後11：30）で、3月31日をもって同局を退社することを発表した。
【写真】すげぇ！東大大学院の入学式 スーツ姿で参加する吉田尚記アナ
番組終了後には、自身のXでも「私、吉田尚記は、2026年3月31日をもって、まる27年間お世話になったニッポン放送を卒業します！」と報告。今後については「『えっ、辞めてどうするの？』『ついにアニメの世界へ転生？』と思われるかもしれませんが、アナウンサーは辞めません！今後もラジオパーソナリティ、アナウンサー、司会者として、皆さんの耳にお邪魔し続けるつもりです」とした。
吉田アナは1975年12月12日東京都生まれ。慶應義塾大学卒業後、1999年ニッポン放送入社。2011年度「第49回ギャラクシー賞」において「DJパーソナリティ賞」を受賞した。アニメ・漫画好きで知られており、公式プロフィールに「放送業界で1、2を争うオタクとして有名であり、年間100本以上のイベント司会や、ニコ生やTV番組への出演、2008年から始まった『マンガ大賞』の発起人・実行委員を務めるなど、ラジオにとどまらない活動を行っている」とある通り、多彩に活躍する。
