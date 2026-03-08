±§ÅÔµÜ»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤Ë¤Ë¤®¤ï¤¤¶è²è¡¢3·î20Æü¥ª¡¼¥×¥ó¤Ø¡¡21Å¹¤¬½ç¼¡ÅÐ¾ì
¡¡ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂçÏÂ¥ê¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Î±§ÅÔµÜ»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¤Ë¤®¤ï¤¤¶è²è¡Ö¥Õ¥ì¥¹¥Ý¤¦¤Ä¤Î¤ß¤ä»Ô¾ì¡×¡Ê±§ÅÔµÜ»ÔäÌÀ¥Ä®¡Ë¤ò¡¢3·î20Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£»Ô¾ì¤È³¹¤ò·ë¤Ö»ÜÀß¤òÀß¤±¡¢¼è°·ÎÌ¤Î¸º¾¯¤¬Ãø¤·¤¤»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤«¤éÅÚÃÏ¤ò¼Ú¤ê¡¢»Ô¤Î¹½ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»ÜÀß¤òÀ°È÷¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ì¥¹¥Ý¤¦¤Ä¤Î¤ß¤ä»Ô¾ì¤Ï¡¢Ìó2Ëü7,000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÉßÃÏ¤Ë·ú¤ÄÅ´¹ü2³¬·ú¤Æ1Åï¡¢Å´¹üÊ¿²°·ú¤Æ1Åï¡¢ÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ3Åï¤Î¹ç·×±ä¤ÙÌó1Ëü1,600Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£Ìó360ÂæÊ¬¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÈÌó150ÂæÊ¬¤ÎÃóÎØ¾ì¤òÀ°È÷¤·¡¢21¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È½ÐÅ¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¤Ê¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ï¡¢12Æü¤ËÀè¹Ô¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡Ö¤«¤Þ¤·¤ó¡×¤Î¤Û¤«¡¢20Æü¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥ÈSD¡×¡¢¥Þ¥°¥í²·ÇäÈÎÇä¤Î¡Ö°ìµÜ¡×¡¢ÀºÆùÈÎÇä¤Î¡Ö»³µ×¡×¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Î¡Ö¹âÎÓÆ²¡×¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¡Ö¥»¥ê¥¢¡×¡¢¾ÆÆù¤Î¡Öµí³Ñ¡×¤Ê¤É¡£
¡¡4·î¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤Î¡ÖÇþ¤ï¤éÀ½ÌÍ½ê¡×¡¢Ä´ºÞÌô¶É¤Î¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¡¢Æâ²Ê¤Î¡Ö¤ª¤Î¤¶¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¡¢5·î¤Ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥´¥ë¥Õ¤Î¡Ö¥Ï¥ì¥¯¥é¥´¥ë¥Õ¡×¡¢6·î¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Î¡Ö¥á¥ó¥º¡¦¥«¡¼¥Ö¥¹¡×¡¢7·î¤Ë»õ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡ÖÊõ¼ù²ñ¡×¡¢11·î¤Ë¥«¥Õ¥§¤Î¡Ö¥ª¥Ë¥Ð¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡¡±§ÅÔµÜ»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¿å»ºÊª¼è°·ÎÌ¤¬½é¤á¤Æ5,000¥È¥ó¤ò²¼²ó¤ë4,600¥È¥ó¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î1987Ç¯ÅÙ¤«¤é91%¤ÎÂçÉý¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÄ²Ì¤â65%¸º¤Î7Ëü7,000¥È¥ó¤Þ¤Ç¸º¤ê¡¢ÂÇ³«ºö¤È¤·¤Æ¤Ë¤®¤ï¤¤¶è²è¤ÎÀ°È÷¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¸øÊç¤ÇÂçÏÂ¥ê¡¼¥¹¤ò»ö¶È¼Ô¤ËÁª¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢À°È÷¤·¤¿30¶è²è¤Î¤¦¤Á¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÆþµï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌó3Ê¬¤Î1¤Î21¶è²è¤À¤±¡£±§ÅÔµÜ»Ô¤Îº´Æ£±É°ì»ÔÄ¹¤Ï1·îËö¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£¿©¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ê¶õ¤¶è²è¤Ï¡ËÂçÏÂ¥ê¡¼¥¹¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢Ëä¤á¤Æ¤¤¤¯ÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£