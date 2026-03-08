『正反対な君と僕』鈴木＆谷のデートを体験 国立科学博物館の期間限定オリジナル館内マップ配布へ
テレビアニメ『正反対な君と僕』（毎週日曜 後5：00）の第9話で鈴木と谷がデートした東京・国立科学博物館のデートを体験できる館内マップ「デートで巡る!?友達と巡る!? TVアニメ『正反対な君と僕』プレゼンツ 科博の楽しみ方」が、12日より期間限定で同館にて配布されることが発表された。
【画像】アニメ本編と比べたい！『正反対な君と僕』コラボの科博館内マップ
本企画は、第9話で2人が国立科学博物館を訪れデートをしたことをきっかけにコラボレーションが実現。アニメと連動したオリジナル館内マップの配布に至った。
オリジナル館内マップでは、作中で鈴木と谷が巡った展示を中心に、デートにぴったりの展示を紹介する＜デートで巡る編＞、体験型展示やフォトスポットなど友達同士で楽しめる展示をまとめた＜友達と巡る編＞の2つの切り口で掲載。
配布にあわせて、『正反対な君と僕』公式サイト上でも12日よりマップデータが掲載される。
