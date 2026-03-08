◇第6回WBC1次ラウンドC組 台湾5―4韓国（2026年3月8日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組の韓国―台湾が行われ、台湾が延長10回タイブレークの末、5―4で勝利。この結果を受け、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」の準々決勝進出が決まった。

韓国―台湾の試合終了時点で、日本とオーストラリアが2勝0敗、台湾が2勝2敗、韓国が1勝2敗、チェコが3敗となった。チェコはすでに1次ラウンド敗退が決まっている。

1次ラウンドはA〜D組で5チーム総当たり。各組上位2チームずつが準々決勝に進む。順位は勝率で決め、並んだ場合は当該チームとの対戦成績。3チームが並び、対戦成績が1勝1敗となったケースは当該チーム間の（1）失点率（2）防御率（3）打率（4）抽選の順で決める。

日本は仮に8日のオーストラリア戦、10日のチェコ戦に連敗したとしても2勝2敗。台湾に加え、韓国と2勝2敗で並ぶ可能性があるが、すでに台湾、韓国に勝利しており、直接対決は2勝となっているため、2位以上が決まった。

日本は1位、2位のC組順位に関係なく、米国時間14日午後9時（日本時間15日午前10時）にマイアミのローンデポパークで準々決勝を戦う。