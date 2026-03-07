「声優トモ写！」最新作『学マス』で人気、長月あおい×小鹿なおのVOICE PHOTOBOOKが大反響につきラジオ内のトークをチラ見せ！「仲良しの私たちだからこそ撮れる表情っていうのは絶対にあると思うから、決まった時はもう任せてくださいよって結構自信満々だったね」
仲良しの声優2人がお互いをプロデュースし、写真を撮り合う人気企画『声優トモ写！』の約2年ぶりとなる新作、長月あおいさん・小鹿なおさんによるVOICE PHOTOBOOKが2月23日（月）に発売され、早くも大きな反響を呼んでいる。『学園アイドルマスター』で注目を集める二人の組み合わせで実現した本作。白と黒の対照的なロリータ衣装をはじめ、長月さんが得意のラテアートを披露するカフェ店員姿や、思い切り"こぼしたい欲"を解放したペイントアート、小鹿さんが愛してやまない『ステーキ・ハンバーグのブロンコビリー』での撮影、成人式で着ることができなかった振袖でのカットなど、お互いを知り尽くした関係性だからこそ生まれたテーマが並ぶ。
さらに、グラジャパ！版には二人が写真集について語り尽くす録り下ろしラジオが付属。発売を記念してラジオのトーク内容を特別にチラ見せ！
＊ ＊ ＊
――この二人で写真集を撮ることになった時の心境を教えてください。
小鹿 まず大前提、本格的なカメラを触ったことなくて。
長月 わかる。私も壊しちゃったらどうしようとか、落としたら弁償だろうなとか思ってた。
小鹿 たしかに（笑）。
長月 でも、本当にコンセプトも自由に決めていいっていう感じだったじゃん。だから本当に仕事じゃないみたいな。ご褒美タイムかな？って。
小鹿 二人の遊びの延長線上にあるようなものだったよね。
長月 わかる。
小鹿 やっぱり仲良しの私たちだからこそ撮れる表情っていうのは、絶対にあると思うから、決まった時はもう任せてくださいよって結構自信満々だったね。
長月 コンセプトを最初のLINEで打ち合わせしたじゃん。「どうする？」みたいな。その打ち合わせの時間からもう全部ずっと楽しかった。
小鹿 やりたいことがどんどんどんどん思い浮かんできて絞るの大変だった。
――今回の写真集のテーマはどのように決まりましたか？
小鹿 お互いに考えたんですよ。
長月 これ結構ボツになって、惜しくも漏れちゃった案とかもいっぱいあって。
小鹿 あるあるある。
長月 なおちゃんだと、今回ブロンコビリーでの撮影と、あと振り袖。成人式の前撮り、後撮りができてなかったっていうことで。
小鹿 そうなんですよ。
長月 振袖着たいって言ってたもんね。
小鹿 そう、ずっと着たかった。成人式で母の振袖を着る予定だったんだけど、諸事情により成人式に参加できなくなっちゃって。前撮りもしてなかったから、一回も着れてなかったんだけど、ちょっとこの機会で、もしかしたらできるのかなと思って。「振袖着たいなぁ〜」って。
長月 もうこれ絶対やりたいと思って。でもさ、成人式の前撮り、後撮りとかってさ、後に残っていくものだから、すごい責任を感じてた。もしかしたら、孫の代とかまで見るかもしれないじゃん？
小鹿 そんなに〜!?
長月 「これおばあちゃんの成人式の写真だよ」みたいな。だからなおちゃんのご家族も見るだろうし、確実に。これはちょっと気合入れて撮らないとなみたいなって、勝手に意気込んではいたね。
小鹿 そうなんだ。嬉しい。
長月 あとロリータ。なおちゃんがさ、ゴスロリ着てみたいって。いつか着てみたいって言ってたじゃん。いや、この機会しかないでしょってなって。
小鹿 私もちょうどあおちゃんにはロリータを着てほしいって。しかも白。真っ白。ピンクとかじゃなくて、白を着てほしかったの。
長月 何か偶然なんだけどさ、私が一人で出させていただいた写真集をぴかるん（飯田ヒカルさん）に見ていただくっていう謎の対談があったんだけど、ぴかるんも、その時に次はロリータ着てほしいって言ってくれて。通じ合ってるんだね。
小鹿 みんな思うんだよ。あおちゃんにはロリータを着てほしいなって。よかった。じゃあ、これでみんなの願望を叶えられました。
長月 本当にゴスロリとロリータ、一緒に撮影できたのがすごい嬉しくて。似てるけど、ちょっと違う。なおちゃんの方はちょっとダークだったりさ。なおちゃんってやっぱり顔がおしゃれなんですよ。
小鹿 なにそれ（笑）。
長月 顔がオシャレだから。やっぱちょっとアンニュイな感じとか、ダークな世界観とかが本当に似合う。撮ってて本当に楽しかった。
小鹿 ほんと？ 私もマジで楽しかったよ。あまりにも可愛いもんだからさ、もうずっと撮影していたいくらいだった。
続きは、「あおいとなおから、」グラジャパ限定の音声特典でお楽しみください！
●長月あおい（ながつきあおい）
3月30日生まれ 三重県出身
趣味：かき氷屋さん巡り、アイドル鑑賞、ゲーム、ギター
特技：ピアノ、かき氷早食い、利きメロンパン
〇ゲーム『学園アイドルマスター』で花海咲季役を務める新人声優。
公式X【@aoi___nagatsuki】
●小鹿なお（おじかなお）
8月9日生まれ 愛知県出身
方言：名古屋弁
趣味・スポーツ：YouTube鑑賞
特技：ダンス
資格：普通自動車免許
芸歴：日本ナレーション演技研究所
公式X【@ojikanao0809】
取材・文／鈴木大貴 撮影／長月あおい・小鹿なお