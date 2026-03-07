◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国１５―５ブラジル（６日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）

ＷＢＣ優勝候補本命の米国代表が、初陣となるブラジル戦で大勝を飾り、白星発進を決めた。打線は、２個の死球を含めた計１９四死球をもらって“大荒れ”な展開となり、１５得点を挙げた。

米国代表は２３年の第５回大会では決勝で日本に敗れて準優勝。１７年の第３回大会では頂点に立ったが、過去５大会で優勝したのは１度だけで、雪辱に燃えている。この日のオーダーは１番からウィット、ハーパー、ジャッジ、シュワバー、ブレグマン、ローリー、アンソニー、バクストン、チュラングとメジャー選手がズラりと並ぶ豪華なラインアップ。先発マウンドにはジャイアンツのローガン・ウェブ投手が上がった。

初回は、ジャッジが１死二塁から西武のボー・タカハシ投手の１２７キロのスライダーを完璧に捉え、飛距離４０５フィート（１２３・４メートル）の特大の一発を左中間スタンドに運んだ。３―１で迎えた５回には、９番チュラングに走者一掃の適時３点二塁打が飛び出すなど、７―１と引き離した。

５回からは先発のウェブに代わって２番手右腕のＭ・ワカ（ロイヤルズ）がマウンドに上がった。だが、３イニング目の７回には２死二塁から中前適時打と、左中間２ランを浴び、７―４とされた。さらに８―４で迎えた８回には、３番手左腕Ｇ・スパイアー（マリナーズ）が、初回先頭打者弾を放ったラミレスに再びソロを許し、８―５と３点差に迫られた。

それでも９回にはハーパーが１死二塁から右前適時打を放つと、１死満塁からブレグマン、ローリーに２者連続押し出し四球で、６点にリードを広げた。さらにアンソニーにも右前適時打が飛び出した。その後もピート・クローアームストロングに押し出し四球、さらにボークや内野ゴロの間にも得点を奪い、この回だけで一挙７得点となった。

同代表の打線は主将を務めるＭＶＰ３度のジャッジ、同２度のハーパーの「ＭＶＰコンビ」が、待望の初出場で中軸を担う。捕手史上最多６０発のローリー、大谷と本塁打王を争ったＤＨシュワバー、若きスター遊撃手ウィット、昨季３５発のバクストンら爆発力は圧倒的だ。さらに投手陣も昨季サイ・ヤング賞に輝いたスキーンズ（パイレーツ）、スクバル（タイガース）の２人が強力。昨季限りで現役を引退したはずだったサイ・ヤング賞３度で通算２２３勝のカーショー（元ドジャース）も名を連ねるなど、投打で紛れもない史上最強軍団となっている。

７日（同８日）のイギリス戦には、昨季ア・リーグのサイ・ヤング賞左腕スクバル（タイガース）が先発する予定。その後は９日（同１０日）にメキシコ戦、１０日（同１１日）にイタリア戦を予定している。