¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¾å°ÌÁè¤¤¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤â¤¬¤¯½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ËÀìÌç²È¤¬¿É¸ýÉ¾²Á
¡Ö5m°Ê¾å¤Î¡Ê¥Ñ¥Ã¥È¤¬¡Ë²¿¸Ä¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æµß¤ï¤ì¤¿¡×
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡ÖÊâ¤Êý¡×¤ò¸«Ä¾¤»¡ªÀìÌç²È¤¬²òÀâ¤¹¤ë¶ÄÅ·¥á¥ê¥Ã¥È
¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥¤LPGA¡×Âè2Æü¡ÊÃæ¹ñ¡¦¥¸¥ã¥ó¥ì¥¤¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥¤GC=6712¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡¼«¿È¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÂÌî¤Ï2¥ª¡¼¥Ð¡¼63°Ì¤«¤éÈ¯¿Ê¡£6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼4¥Ü¥®¡¼¤Î70¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼35°Ì¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï12ÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë¥¹¥³¥¢¤ò2¤ÄÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢13¡¢15¡¢17ÈÖ¤Ç¼èÊÖ¤·¡¢ÄÌ»»1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Þ¤ÇÌá¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¤â3¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ê1¥Ü¥®¡¼¡Ë¤òÃ¥¤¤¡¢Í½Áª¥«¥Ã¥È¤ÎÄÌ»»4¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¬¡¢2Æü´Ö¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿ÊÂÌÚ½ÓÌÀ¥×¥í¤ÎÉ¾²Á¤Ï¿É¸ý¤À¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¤«¤éÊá¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¡ÊFW¡Ë¤Ç¤â¥é¥¤¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤Ê¤é¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¾è¤ë¤¬¡¢¥é¥Õ¤ä¥é¥¤¤Î°¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¶ìÀï¤¹¤ë¡£½éÆü¤Î18ÈÖ¡Ê¥Ñ¡¼5¡Ë¤¬¾ÝÄ§Åª¤Ç¤¹¡£Âè2ÂÇ¤Þ¤Ç¤ÏFW¤ò¥¡¼¥×¡£Âè3ÂÇ¤Ï¥Ô¥ó¤Þ¤Ç75¥ä¡¼¥É¤Î¥Ç¥£¥Ü¥Ã¥ÈÀ×¡£¤½¤³¤«¤é¥°¥ê¡¼¥óº¸¼êÁ°¤Î¥é¥Õ¤Ë³°¤·¡¢´ó¤»¤¬3.5m¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤È¤·¤¿¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ê¤é¥Ç¥£¥Ü¥Ã¥ÈÀ×¤ËÆþ¤Ã¤ÆÉÔ±¿¤È¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢75¥ä¡¼¥É¤Ê¤é¥¦¥¨¥Ã¥¸¤Ç¥Õ¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥¹¥ê¡¼¥¯¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¡£¥×¥í¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡ÊÂÌÚ¥×¥í¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÂç¤¤µ¤Èµ÷Î¥´¶¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂÇ¤Ä¤È¤¤ÏÁÇ¿¶¤ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Þ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¹²¤Æ¤Æ²¼¤í¤¹¤«¤é¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£º£¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¥é¥Õ¤ä¥Ð¥ó¥«¡¼¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Î¤¬¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£¼ê¤È¥Ø¥Ã¥É¤ÎÆ°¤¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Ê£»¨¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð5m°Ê¾å¤ÏºòÇ¯¤è¤êÆþ¤ë¤Ï¤º¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢FW¥¡¼¥×Î¨¤ò¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¾å°ÌÁè¤¤¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡2ÆüÌÜ¤ÎFW¥¡¼¥×¤Ï10¥Û¡¼¥ë¤Ç71.4¡ó¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢½ÂÌî¤Ïºòµ¨23»î¹ç¤ÇÆ±Î¨¤Ï70.3¡ó¡Ê85°Ì¡Ë¡£ºòµ¨1°Ì¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥ê¡¼¤Ï84.5¡ó¡¢3°Ì»³²¼ÈþÌ´Í82.7¡ó¡¢6°Ì¸Å¹¾ºÌ²Â81.7¡ó¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤³¤í¤³¤íÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÉâ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÄÏ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë½ÂÌî¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÊâ¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¡£À¼¤Î¼ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅÄÃæÀ¿°ì»á¡ÊÅì³¤ÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤½¤Î¶ÄÅ·¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö ¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡ÖÊâ¤Êý¡×¤ò¸«Ä¾¤»¡ªÀìÌç²È¤¬²òÀâ¤¹¤ë¶ÄÅ·¥á¥ê¥Ã¥È ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£