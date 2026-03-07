24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が7日までに自身のインスタグラムを更新。自身によせられた衝撃的な「誹謗中傷メッセージ」画像を公開した。

渡邊はストーリーズを更新し「私のDMに来てたもの」を記述。「死ね死ね死ね」などと「死ね」という文字が約100回書かれた衝撃的な画像のほか、「早く死ね」「お前はごみ」などと書かれた中傷メッセージの画像を、発信者のアカウント名も公開した上でアップした。

その上で「こういう内容を送ってくる人もいるんだけどね それ以上に温かい言葉gたくさん届いて元気をもらっています」ともつづり、「辛い経験をされた上にこうして声をあげる事はとても勇気のある事だと思います」「想像がつかないくらいの辛い経験をされたにも関わらず、その話題から目を背けずに向き合ってる姿に感銘を受けました」「病名を告白してくださってありがとうございます。私も頑張れます」などという応援メッセージも複数公開した。

慶大卒の渡邊は20年にフジテレビに入社。23年7月から体調不良で療養。病名は公表していなかったが、24年10月にSNSで「PTSD」（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表。昨年6月の初写真集「水平線」では水着姿や下着姿に挑戦。同年9月には完全未公開カット160ページのデジタル写真集「Re：水平線」をリリース。