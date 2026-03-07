ワールド・ベースボール・クラシック

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。13-0で7回コールド勝ちで発進した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（ドジャース）が先制満塁弾を含め3安打5打点、サイクル安打に迫る大暴れ。ベンチ前では松田宣浩野手総合コーチと「熱男」ポーズを披露した。

ドームの熱気がグッと高まった。大谷はプレーボール直後の初球を弾き返して二塁打を放つと、2回の第2打席には1死から豪快な右越え満塁弾。今大会考案された“お茶たてポーズ”をしながらダイヤモンドを一周し、出迎えた鈴木誠也と跳び上がりながら肘をぶつけ合った。さらにベンチに並ぶチームメートと次々にハイタッチ。松田コーチのところに来ると、握った拳を掲げる「熱男」ポーズを2人揃って繰り出した。

予想外な大谷の「熱男」ポーズにネットでは「お、大谷さん！？！熱男しませんでしたか！？！？！！！」「ちょ、まって大谷さん熱男してくれてる！！」などと、驚きの声が上がっていた。

試合後、このポーズの本家である松田コーチを直撃。「現役の時も対戦したり、日本代表でも一緒だったりした仲。名古屋から大阪（の強化試合）もそうなんですけど、『熱男』っていう言葉で気持ちを繋げてます。そういった意味では、大谷選手から打った時に『熱男！』って言ってくれたので、僕も『熱男！』って（返しました）」。大谷から先に発した言葉だったようだ。

「本当に嬉しかったですし、熱い気持ちを持ったプレーヤーなので。ああいうのを1本でも多く見たいし、僕も力になりたいなと思っています」と絶賛。「良い『熱男』でした！」と本家からお墨付きが与えられた。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）