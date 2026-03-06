ONE OK ROCK、上海公演中止を発表「予期せぬ事態により」
【モデルプレス＝2026/03/06】ロックバンド・ONE OK ROCKが3月6日、公式X（旧Twitter）を通じて、5月9日に開催予定だったアジアツアー「ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026」上海公演を中止することを発表した。
【写真】ワンオクライブの豪華花火演出
投稿では、英語の文章と中国語で記載された文書を公開。「上海公演中止のお知らせ」として、「5月9日に上海虹口サッカー場で開催予定だったONE OK ROCK『2026 DETOX Asia Tour』上海公演は、予期せぬ事態により中止となりました」と発表した。「今回は上海で全てのファンに会えなかったのは残念ですが、近いうちにお会いできるのを楽しみにしています！」と呼びかけている。
同ツアーは、2月21日のバンコク公演よりスタート。ソウル・台北・香港などを巡り、5月16日のジャカルタ公演でファイナルを迎える予定だ。（modelpress編集部）
◆ONE OK ROCK、上海公演中止を発表
◆ONE OK ROCK、2月21日からアジアツアー開催していた
