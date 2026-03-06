¤¿¤Ã¤¿2¤«·î¤Ç30kg¸º¡£¡Ö¶â¿¹¼°¡×¤ÎÄó¾§¼Ô¤¬µìÀÐ´ï»þÂå¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ëÍýÍ³
¡Ö»é¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤Æ¡¢30kgÁé¤»¤ë¡×¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¾ï¼±ÇË¤ê¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ÇSNS¤òÀÊ´¬¤·¡¢Îß·×10ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¶â¿¹¼°¡×¡£Äó¾§¼Ô¤Î¶â¿¹½Å¼ù»á¤Ï¡¢¤ï¤º¤«2¤«·î¤Ç90kg¤«¤é57kg¤È¤¤¤¦¶Ã°Û¤Î¸ºÎÌ¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë·àÅª¤ÊÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¡£°ì¸«¡¢²á·ã¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡ÖÃÇÅü¹â»é¼Á¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìÂçÂ´¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ËÄÂç¤ÊÏÀÊ¸¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿¡Ö¿ÍÎà³Ø¡×¤È¤¤¤¦åÌÌ©¤Ê¥í¥¸¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¸½Âå¿Í¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¸¶»Ï¤Î»é¼Á¤³¤½¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£¥Ð¥Ì¥¢¥Ä¶¦ÏÂ¹ñ¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡¢ºÇ¿·¤Î¡ÖÀ¸Â¸ÀïÎ¬¡×¤òËÜ¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¶â¿¹½Å¼ù¡Ø¤Ê¤¼¥Ò¥È¤Ï»é¼Á¤ÇÁé¤»¤ë¤Î¤«¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
ËÍ¤¬»é¼Á¤Î½ÅÍ×À¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤é8Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ ¤¤Ã¤«¤±¤Ï1ËÜ¤ÎÏÀÊ¸¡£Åö»þ¡¢»õ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤Ï¡¢¡Ö¼íÎÄºÎ½¸Ì±Â²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃî»õ¤ÏÈó¾ï¤Ëµ©¤Ê¼À´µ¤À¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¤Ë¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢»î¤·¤Ë¼íÎÄºÎ½¸Ì±¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆùÎàÃæ¿´¤Î¿©À¸³è¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡90Ô¤¢¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤¬2¤«·î¤Ç57Ô¤Þ¤Ç¸º¾¯
¡¡·ë²Ì¤Ï¤¹¤°¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ 90Ô¤¢¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤¬¡¢¤ï¤º¤«2¤«·î¤Ç57Ô¤Þ¤Ç¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ Éþ¤Ï¤Ö¤«¤Ö¤«¡¢¥Ù¥ë¥È¤Ï¥¬¥Ð¥¬¥Ð¤Ë¡£ µ¤ÎÏ¤ä³èÎÏ¤â¥°¥ó¥°¥ó²óÉü¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¿·¤·¤¤¥ª¥¤¥ë¤òÃí¤¤¤À¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤¿ËÍ¤Ï¡¢»é¼Á¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤¹¤ë¡Ö¥±¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¡×¤³¤½¿Í´Ö¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤È»×¤¦¤Ë»ê¤ê¡¢´ØÏ¢Ê¸¸¥¤òÆÉ¤ßµù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¤Ö¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ÍÎà³Ø¡¢À¸²½³Ø¡¢¹Í¸Å³Ø¡¢Ì±Â²ÌôÍý³Ø¡½¡½¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ò¸«¤Æ¤â·ëÏÀ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡£ ¿Í¤Î¼çÍ×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤ÏÅü¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»é¼Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦Åü¼Á¤òÅ°ÄìÅª¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë
¡¦ÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¤òÀÝ¼è¤·¡¢¥±¥È¡¼¥·¥¹¾õÂÖ¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë
¡¦Âå¼Õ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¡¢ÉÔÂ¤¹¤ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤Ï¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÇÊä¤¦
¡¦Í³²¶âÂ°¤Ê¤É¤Î²òÆÇ¤Ë¤è¤êÂå¼ÕÁË³²¤ò¼è¤ê½ü¤¯
¡¡¤³¤Î²áÄø¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ò¹¯Ä¹¼÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Áé¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô(40Âå¡¦ÃËÀ)¤Ï¡ÖËÜ¤òºî¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡×¤È¥Î¥ê¤Ç»Ï¤á¤¿¤é¡¢3¤«·î¤Ç17Ô¸º¡£ Ã´Åö¥é¥¤¥¿¡¼ (30Âå¡¦½÷À)¤â1Ç¯¤Ç15Ô¸º¤ê¡¢¡Ö½¢³è¤Î»þ¤Ëºî¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ä¤¬ºÆ¤ÓÃå¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿!¡×¤È¥Ë¥³¥Ë¥³Êó¹ð¤·¤ì¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»é¡×¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÌ¥¤»¤é¤ì¤¿ËÍ¤Ï¡¢½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ËÍ¤¬Äó¾§¤¹¤ëÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«¡Ö¶â¿¹¼°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¶â¿¹¼°¤¬º¬º¹¤¹¤Î¤Ï¡Ö¿ÍÎà³Ø¡×
¡¡ÃÇÅü¹â»é¼Á¤Î´ðËÜÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¤Ð¡¢ ¡ÖÅü¼ÁÃæ¿´¤Î¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢»é¼Á¤ò¼çÍ×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤ËÌá¤¹¡× ¤³¤È¡£ ¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿ÍÎàËÜÍè¤Î¿©À¸³èÍÍ¼°¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ËÍ¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÏµìÀÐ´ï»þÂå¤«¤é¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¸½Âå¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ò¹¯ÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Í¤¬Åü¼Á¤òËÜ³ÊÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ½ªÉ¹²Ï´ü(Ìó1Ëü3000Ç¯Á°)¤ËÂç·¿Æ°Êª(¥á¥¬¥Õ¥¡¥¦¥Ê)¤¬¤´¤Ã¤½¤ê¼º¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ¹Ì¼Ò²ñ¤Î½Ð¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹òÊª¤«¤éÅü¼Á¤òÀÜ¼ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÔÄ´¤¬ÂÎ¤ò½±¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãî»õ¤ä»õÎó¤Î°²½¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤»öÎã¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ µìÀÐ´ï»þÂå¤Î¿ÍÎà¤¬Å¬±þ¤·¤Æ¤¤¿¿©¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¡½¡½¤½¤ì¤¬¡ÖÃÇÅü¹â»é¼Á¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£Åü¼Á¤òÃÇ¤Á¡¢ÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÀÝ¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢²æ¡¹¤ÎÂÎ¤¬ËÜÍèµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¶â¿¹½Å¼ù¡Ø¤Ê¤¼¥Ò¥È¤Ï»é¼Á¤ÇÁé¤»¤ë¤Î¤«¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤¬»é¼Á¤Î½ÅÍ×À¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤é8Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ ¤¤Ã¤«¤±¤Ï1ËÜ¤ÎÏÀÊ¸¡£Åö»þ¡¢»õ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤Ï¡¢¡Ö¼íÎÄºÎ½¸Ì±Â²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃî»õ¤ÏÈó¾ï¤Ëµ©¤Ê¼À´µ¤À¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¤Ë¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢»î¤·¤Ë¼íÎÄºÎ½¸Ì±¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆùÎàÃæ¿´¤Î¿©À¸³è¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡90Ô¤¢¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤¬2¤«·î¤Ç57Ô¤Þ¤Ç¸º¾¯
¡¡·ë²Ì¤Ï¤¹¤°¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ 90Ô¤¢¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤¬¡¢¤ï¤º¤«2¤«·î¤Ç57Ô¤Þ¤Ç¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ Éþ¤Ï¤Ö¤«¤Ö¤«¡¢¥Ù¥ë¥È¤Ï¥¬¥Ð¥¬¥Ð¤Ë¡£ µ¤ÎÏ¤ä³èÎÏ¤â¥°¥ó¥°¥ó²óÉü¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¿·¤·¤¤¥ª¥¤¥ë¤òÃí¤¤¤À¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤¿ËÍ¤Ï¡¢»é¼Á¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤¹¤ë¡Ö¥±¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¡×¤³¤½¿Í´Ö¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤È»×¤¦¤Ë»ê¤ê¡¢´ØÏ¢Ê¸¸¥¤òÆÉ¤ßµù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¤Ö¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ÍÎà³Ø¡¢À¸²½³Ø¡¢¹Í¸Å³Ø¡¢Ì±Â²ÌôÍý³Ø¡½¡½¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ò¸«¤Æ¤â·ëÏÀ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡£ ¿Í¤Î¼çÍ×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤ÏÅü¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»é¼Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦Åü¼Á¤òÅ°ÄìÅª¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë
¡¦ÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¤òÀÝ¼è¤·¡¢¥±¥È¡¼¥·¥¹¾õÂÖ¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë
¡¦Âå¼Õ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¡¢ÉÔÂ¤¹¤ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤Ï¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÇÊä¤¦
¡¦Í³²¶âÂ°¤Ê¤É¤Î²òÆÇ¤Ë¤è¤êÂå¼ÕÁË³²¤ò¼è¤ê½ü¤¯
¡¡¤³¤Î²áÄø¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ò¹¯Ä¹¼÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Áé¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô(40Âå¡¦ÃËÀ)¤Ï¡ÖËÜ¤òºî¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡×¤È¥Î¥ê¤Ç»Ï¤á¤¿¤é¡¢3¤«·î¤Ç17Ô¸º¡£ Ã´Åö¥é¥¤¥¿¡¼ (30Âå¡¦½÷À)¤â1Ç¯¤Ç15Ô¸º¤ê¡¢¡Ö½¢³è¤Î»þ¤Ëºî¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ä¤¬ºÆ¤ÓÃå¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿!¡×¤È¥Ë¥³¥Ë¥³Êó¹ð¤·¤ì¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»é¡×¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÌ¥¤»¤é¤ì¤¿ËÍ¤Ï¡¢½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ËÍ¤¬Äó¾§¤¹¤ëÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«¡Ö¶â¿¹¼°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¶â¿¹¼°¤¬º¬º¹¤¹¤Î¤Ï¡Ö¿ÍÎà³Ø¡×
¡¡ÃÇÅü¹â»é¼Á¤Î´ðËÜÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¤Ð¡¢ ¡ÖÅü¼ÁÃæ¿´¤Î¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢»é¼Á¤ò¼çÍ×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤ËÌá¤¹¡× ¤³¤È¡£ ¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿ÍÎàËÜÍè¤Î¿©À¸³èÍÍ¼°¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ËÍ¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÏµìÀÐ´ï»þÂå¤«¤é¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¸½Âå¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ò¹¯ÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Í¤¬Åü¼Á¤òËÜ³ÊÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ½ªÉ¹²Ï´ü(Ìó1Ëü3000Ç¯Á°)¤ËÂç·¿Æ°Êª(¥á¥¬¥Õ¥¡¥¦¥Ê)¤¬¤´¤Ã¤½¤ê¼º¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ¹Ì¼Ò²ñ¤Î½Ð¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹òÊª¤«¤éÅü¼Á¤òÀÜ¼ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÔÄ´¤¬ÂÎ¤ò½±¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãî»õ¤ä»õÎó¤Î°²½¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤»öÎã¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ µìÀÐ´ï»þÂå¤Î¿ÍÎà¤¬Å¬±þ¤·¤Æ¤¤¿¿©¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¡½¡½¤½¤ì¤¬¡ÖÃÇÅü¹â»é¼Á¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£Åü¼Á¤òÃÇ¤Á¡¢ÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÀÝ¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢²æ¡¹¤ÎÂÎ¤¬ËÜÍèµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£