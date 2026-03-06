ヤマハがかつて公開した「SPORTS RIDE CONCEPT（スポーツライドコンセプト）」は、同社による本格的な4輪車生産開始の噂とともに、大いに注目を集めました。

完成度が高かったものの市販化には至らなかった、幻の名車について振り返ります。

2025年10月末に開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」では、革新的なコンセプトカーや注目の新型車が多数披露され、会場は大きな熱気に包まれました。

その前身である「東京モーターショー」でも、毎回異彩を放つモデルが登場してきました。

なかでも、2015年に世界初公開されたヤマハ「スポーツライドコンセプト」は、バイクメーカーならではの独創的な発想と卓越した技術力が結集された一台として、今なお語り継がれています。

スポーツライドコンセプトの最大の魅力は、バイクメーカーであるヤマハが「もしスポーツカーをつくったら」という命題に真正面から取り組み、車重わずか750kgという驚異的な軽さを達成した点にあります。

ヤマハの四輪車への挑戦は、実は今回が初めてではありません。

1990年代にはF1エンジンを搭載した「OX99-11」の市販化を目指していましたが、当時の経済状況の悪化などにより計画は中止に。

それから約20年の歳月を経て登場したスポーツライドコンセプトは、より現実的なサイズ設定と高い完成度を誇る、本格的な四輪参入への第2弾プロジェクトでした。

このマシンの核心となったのは、F1デザイナーとして著名なゴードン・マレー氏が開発した「iStream Carbon」という製造手法です。

カーボンファイバーの間にハニカム材を挟んだ複合パネルを採用することで、従来の大量生産方式では実現困難だった「超軽量かつ高剛性」な車体を、効率的に製造できる画期的な技術でした。

ボディサイズは全長3900mm×全幅1720mm×全高1170mmとコンパクトながら、ワイド＆ローな佇まいは古典的スポーツカーの美学を体現しています。

デザイン面では、ヤマハのバイクに通じる「エレメンタリズム」という哲学が貫かれました。

これは各パーツが独立した機能美を持ちながら全体として調和するという考え方で、外装にはスーパースポーツバイク「YZF-R1」を彷彿とさせるライト類やセンター出しマフラーを配置。

内装にはレザーやアルミに加え、ヤマハの楽器部門が手掛けた木製パネルが採用されるなど、グループ全体の技術とノウハウが惜しみなく注ぎ込まれていました。

これほど完成度が高く、多くの自動車ファンが市販化を熱望していたスポーツライドコンセプトですが、残念ながら発売には至らなかったのが現実です。

2019年、ヤマハは四輪車開発プロジェクトの断念を正式に発表します。

その主な理由は、スポーツカーという限定的な市場規模では、iStream Carbonという革新的な製造設備への巨額投資に見合う収益を確保することが困難だという、厳しい経営判断でした。

しかし、このプロジェクトで培われた軽量化の思想と技術は無駄にはなりません。

後にゴードン・マレー氏が設立した自身のブランドにおけるスーパーカー開発へと確実に受け継がれ、自動車産業の進化に貢献し続けています。

ヤマハの四輪スポーツカーという夢は幻に終わりましたが、その情熱と技術革新の足跡は、今も確かに輝き続けているのです。