豪州代表が府中市の小学生500人を招待、MLB公式のラングス記者も反応

■豪州 5ー1 チェコ（6日・東京ドーム）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）豪州代表は6日、1次ラウンドプールCでチェコ代表と対戦し5-1で勝利した。プレキャンプ地の東京・府中市から招待された小学生たちが豪州代表に大声援を送る光景に、海を越えて米国の記者も感激。自身のX（旧ツイッター）で涙の絵文字を添えて綴った“名台詞”が話題となっている。

この日の試合前、オーストラリアのデービット・ニルソン監督は、プレキャンプを行った東京・府中市内の小学生約500人を東京ドームに招待したことを明かしていた。2階席などに陣取った子どもたちは、打球が上がれば大歓声を上げ、ファウルが飛んでくれば絶叫するなど、元気いっぱいに試合を満喫。今大会から導入されたピッチクロックの秒数を大合唱でカウントダウンするなど、球場を大いに盛り上げていた。

そんな中、試合開始直後にオーストラリア代表の公式Xが更新され、スタンドからの熱い声援に応えた。「府中の小学校を訪問した生徒たちが、今日の試合で私たちを応援しに来てくれました。大好きです!!!!」と投稿。キャンプ地での交流から生まれた絆が、大舞台での心強い後押しとなったことへの喜びと感謝を伝えた。

これに対し、MLB公式サイトのサラ・ラングス記者も自身のXを更新。この感謝の投稿を引用する形で、「Baseball is the best（野球って最高）」とお馴染みの名台詞に涙の絵文字を添えて反応した。

日々メジャーリーグのデータや魅力を発信している同記者にとっても、国境や言葉の壁を越えて純粋に野球を楽しむ子どもたちの姿と、それに応える選手たちの絆は特別なものに映ったようだ。野球の持つ力を象徴するような心温まる光景に、多くの野球ファンが胸を熱くしている。（Full-Count編集部）