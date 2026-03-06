¡í»Ë¾åºÇ¶¯¡í»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¥¤¥Ð¥¿¤ÎÊýÄø¼°¡ª¡¡¸½Ìò»þÂå¤Î¤¤¤Ö¤·¶ä¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¡íÄ¶½ÅÎÌµé¡íÌî¼ê¿Ø¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò½Å»ë¤·¤¿¡íWBC¸þ¤¡íÅê¼ê¿Ø¤ÎÁª½Ð¡£¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡Ö´ÆÆÄÎÏ¡×¤Î¿À¿ñ¤È¤Ï¡©
°æÃ¼¹°ÏÂ¡¡1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£97Ç¯¡¢¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÃæÆü¤ËÆþÃÄ¡£Íî¹ç´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤Ï¹ÓÌÚ²íÇî¤ÈÆóÍ·´Ö¡¢1¡¢2ÈÖ¤Î¡Ö¥¢¥é¥¤¥Ð¡×¥³¥ó¥Ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î´é¤Ë¡£2014Ç¯¤Ëµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢15Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¡£18Ç¯¤Þ¤Çµð¿Í¤Î¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡£¤½¤Î¸å¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡¢¶¯²½ËÜÉôÊÔÀ®ÀïÎ¬Ã´Åö¡¢U-12´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¡¢23Ç¯WBC¸å¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤
ÂçÃ«vs¥È¥é¥¦¥È¤ÎÌ´ÂÐ·è¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿Á°²óÂç²ñ¤«¤é3Ç¯¡£Âè6²óWBC¤¬¤¤¤è¤¤¤è3·î5Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌîµå¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£Áª¼êÁª¹Í¡¢¹ç½É¡¢È¯¸À¤Ê¤ÉÂ¿Êý¸þ¤«¤é¤½¤Î¿À¿ñ¤ËÇ÷¤ë¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMLB°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤ÎÂ¼¾å¤È²¬ËÜ¤Û¤«
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚºÙ¤«¤¤Ìîµå¤ÎÂÎ¸½¼Ô¤Ï¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡Û
·ø¼Â¡¢¤¤¤Ö¤·¶ä¡¢Ì¾ÏÆÌò¡£2000Ç¯Âå¤ÎÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º²«¶â»þÂå¤ÎÆóÍ·´Ö¡¢1¡¢2ÈÖ¤òÄ¹¤¯Ì³¤á¤¿¸½Ìò»þÂå¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿¦¿ÍÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¡¢WBC¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¸«¤»»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÂçÃÀ¤ÊÀïÎ¬²È¤Î´é¤À¡£
ÃæÆü»þÂå¤òÃÎ¤ëÌ¾¸Å²°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤éà¥¹¥â¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ëá¤Î¾ÝÄ§¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¼«¿È¤¬¥×¥í¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤ËÁª¤ó¤À¼êÃÊ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÇÉ¼ê¤Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌîµå¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ç¤¹¤è¡×
NPB¤Ç¤Î´ÆÆÄÎò¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¡Ö´ÆÆÄÎÏ¡×¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤¬¡¢º£²ó¤ÎWBCÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Êá¼ê¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë¤Ï¡¢ÂåÉ½¹ç½É¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¸å¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤¬Áª¤ó¤ÀÁª¼ê¤Î´é¤Ö¤ì¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤Ìîµå¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢Â¼¾å½¡Î´¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¡¢µÈÅÄÀµ¾°¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë......¡£¤¤¤ï¤æ¤ëàËÜ¿¦á¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ËÊÐ¤ê¤¬À¸¤¸¤Æ¤Ç¤â¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¡×¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò¸Æ¤Ó½¸¤á¤¿¡£
MLB°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤ÎÂ¼¾å¡Êº¸¡Ë¡¢²¬ËÜ¡Ê±¦¡Ë¤â»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»øÂÇÀþ¤Ï»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¡ÖÄ¶½ÅÎÌµé¡×ÉÛ¿Ø¤Ë¡Ê¼Ì¿¿¤ÏÁ°²óWBC¤ÎÄ¾Á°¹ç½É¡Ë
¡ÖÁª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ò·Ð¸³¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ø°ìÈ¯¾¡Éé¤ÎÃ»´ü·èÀï¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÅÀ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ã»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÃ«¤ÎÂÇ¼ÔÀìÇ¤¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Åê¼ê¤Î¿Í¿ô¤¬»ö¼Â¾å¤Ò¤È¤ê¸º¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µÈ¸«°ìµ¯Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ÏÅê¼ê¤ÎÄÉ²Ã¾·½¸¤ò´õË¾¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÏÍ½Äê¤É¤ª¤ê¡¢30¿ÍÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËµÈÅÄÀµ¾°¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
Ì¤ÃÎ¤ÎÁê¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÂçÎÌÆÀÅÀ¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤º¡¢ºÇ¾¯ÆÀÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ëÌîµå¤¬Å´Â§¡½¡½¤½¤ó¤Ê¾ï¼±¤¬¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜµå³¦¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂÇ¤Ä¤³¤È¡×¤¬¾¡Íø¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤À¤È¹Í¤¨¡¢½¢Ç¤¸å¤º¤Ã¤È¡Ö¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÂÇ¤Æ¤ëÁª¼ê¡×¤òÃµ¤·Â³¤±¤¿¡£¤½¤Î¼¹Ãå¤ÏÊá¼ê¤ÎÁª¹Í¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
23Ç¯¡¢24Ç¯¤Ï°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¡¦ºäÁÒ¡£ºòµ¨¤ÏÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÁª³°¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡Ö¼Â¤Ï¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬´üÂÔ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏºäÁÒ¾¸ã¡Ê¹Åç¡Ë¡£Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ëàÂÇ¤Æ¤ëÊá¼êá¤Ç¡¢23Ç¯½©¤Î¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¢24Ç¯½©¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12¤ÈÂåÉ½¤Ë¸Æ¤ÓÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ëºòµ¨¤Ï´Î¿´¤ÎÂÇ·â¤¬¿¶¤ë¤ï¤º¡¢Áª³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬......¡×
¤Þ¤¿¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥â¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¡Ê¹¶·âÌÌ¤Ç¡ËºÙ¤«¤ÊÌîµå¤òÃ´¤¦¥Ô¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤»¤¤¤¼¤¤¤Õ¤¿¤ê¤¤¤ì¤ÐÀ®Î©¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
º£²ó¤ÎWBC¤Ç¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢DH¤â´Þ¤á¤¿ÂÇ¼Ô9¿Í¤Î¤¦¤Á¥·¥ç¡¼¥È¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤«¾®±à³¤ÅÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤ÈÊá¼ê¤Ë¤½¤ÎÌò³ä¤òÇ¤¤»¤ì¤Ð¡¢»Ä¤ê7¿Í¤Ï½ã¿è¤ËÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤Ç¸Ç¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Ìî¼ê¿Ø¤Ç¤Û¤«¤Ëà¥¹¥â¡¼¥ëá¤òÃ´¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢»î¹ç¸åÈ¾¤ÎÂåÁö¤ä¼éÈ÷¸Ç¤á¤ÇÀÚ¤ê»¥Åª¤Ë»È¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¼þÅìÍ¤µþ¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê¶¦¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¯¤é¤¤¤À¡£¡Ú3¿ÍÌÜ¤ÎÊá¼ê¤Ï´ÆÆÄ¤ÎàÁêÃÌÌòá¡Û
Åê¼ê¿Ø¤ÎÁª½Ð¤Ë¤âÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÂåÉ½¥Á¡¼¥à¾·½¸¤ÎºÝ¡¢ÀìÌç¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÂÓÆ±¤·¡¢Åê¼ê¤¿¤Á¤Î¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯11·î¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÂåÉ½¹ç½É¤ÎàÎ¢¥Æ¡¼¥Þá¤â¥Ç¡¼¥¿¤ÎÇÄ°®¤Ç¤·¤¿¡£NPB¤ÇÍ¥¤ì¤¿Åêµå¤ò¤¹¤ëÅê¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢WBC¤Ç»È¤ï¤ì¤ëMLB»ÈÍÑµå¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÁà¤ì¤ë¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ºòµ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Åê¼ê¤Ï²¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡ØWBC¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿NPBÁÈ¤Ë¡¢»³ËÜÍ³¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢µÆÃÓÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿Åê¼ê¿Ø¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ëÊá¼ê¿Ø¤Ï¡¢ºäËÜ¡¢¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ÃæÂ¼ÍªÊ¿¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤Î3¿ÍÂÎÀ©¡£ÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤Ï¼ã·î¡¢ºäËÜ¤¬¼´¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤ÎÌò³ä¤âÂç¤¤¤¡£
¡Ö°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÎàÍ¥¾¡¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼á¤Ç¤¢¤ëÃæÂ¼¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼êÂÇ¼Ô¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ä¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¼ê¤¿¤Á¤Ë½õ¸À¤òÁ÷¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»þ¤Ë¤ÏÅÚÃÅ¾ì¤Ç´ÆÆÄ¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ëàÁêÃÌÌòá¤âÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢2·î¤ÎµÜºê¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬ÃæÂ¼¤ÈÏÃ¤·¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ÎµÜºê¹ç½É¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¾·æÛ¤µ¤ì¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡£Åê¼ê¿Ø¤ÎºÇÂç½ÐÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎºÇÁ±¼ê¤È¤·¤Æ¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¼ÂÀÓ¤â·Ð¸³¤â¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¤ÎàÀ¸¤¤ë¶µ²Ê½ñá¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤¿·Á¤À¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê½õ¸À¤äÄó¸À¤¬¤Ç¤¡¢Â¾¹ñ¤ÎÂÇ¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¥Ç¡¼¥¿¤ËÉ½¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬Áª¼ê¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤Æ¡¢º£²ó¤âÅê¼ê¿Ø¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¡¢±¦Éª¼ê½Ñ¸å¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È¤Ï¡¢Ìµ»ö¤ËÅìµþ¥×¡¼¥ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÇºÆ¤Ó¹çÎ®¤¹¤ëÌóÂ«¤â¼è¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÚÁ´Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ì¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥ÈÎÌ¡Û
°æÃ¼´ÆÆÄ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¡Ö½àÈ÷¡×¤È¡Ö´Ñ»¡ÎÌ¡×¤À¡£
¡Ö°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢¼«Âð¤Ë²¿Âæ¤â¥Æ¥ì¥Ó¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÊÂ¤Ù¡¢Ê£¿ô¤Î»î¹ç¤òÆ±»þ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ»½ÑÌÌ¤â´Þ¤á¡¢¤É¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂ¨ºÂ¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀµÚ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥ÈÎÌ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤·¤«¤â¡¢Ìîµå¤Ë´Ø¤¹¤ë´ãÎÏ¤Ë¤ÏÁêÅö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÏÃ±¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤¿¤È¤¤¤¦àº¬µòá¤¬Íß¤·¤¤¿Í¡£¥Ç¡¼¥¿¤È¼Â´¶¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ÆÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
U-12¡¢U-15ÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥Þ¤«¤é¥×¥í¤Þ¤ÇÌÖÍå¤¹¤ë¤¢¤ÎÇ®ÎÌ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤·¤É¤³¤«¤ÎµåÃÄ¤ÇGM¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¾·½¸¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ñÆâÁÈ¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢¸½ºß2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤Î°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤À¤±¡£¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÅê¤²¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤â¼è¤Ã¤¿¾å¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
¤½¤ì¤À¤±¤ËµÜºê¹ç½É¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Êà»ö·ïá¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆ±»þ´ü¤Ë´Ú¹ñ¤äÂæÏÑ¤â¹ç½É¤äÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÁ³Äå»¡¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¤È¤³¤í¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬ÅÜ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢µÈ¸«Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¶â»ÒÀ¿¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬¼êÊ¬¤±¤·¤Æ¸«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤«»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹ç½É¤Ç¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤«¤é¼óÇ¾¿Ø¤Ë¡Ø³ÆÅê¼ê¤¬½àÈ÷¤äÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Åìµþ¥×¡¼¥ë¤Ç¤ÎÅÐÈÄÍ½Äê¤òÁá¤á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡Ù¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¾ðÊóÀï¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÅö½éÌÂ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø±£¤¹¤è¤êÌ£Êý¤Î½àÈ÷¤òËüÁ´¤Ë¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¹çÍýÅª¤À¡Ù¤È¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
Ìî¼ê¿Ø¤âËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì´Ä¤¬¡¢Åê¼ê¤ÈÊá¼ê¤Î¥µ¥¤¥óÅÁÃ£¤Ë»È¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Î¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤ò¡¢ºò½©¤ÎÂåÉ½¹ç½É»þ¤«¤éÆóÍ·´Ö¤ÎÁª¼ê¤Ë¤âÁõÃå¤µ¤»¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¡£
¸»ÅÄ¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤¢¤ê¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¼éÈ÷°ÌÃÖ¤«¤é¡ËÊá¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¾Ê¤±¡¢¤½¤ÎÊ¬Áê¼êÂÇ¼Ô¤äÁê¼ê¥Ù¥ó¥Á¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£¹çÍýÅª¤Ç¤¹¤Í¡×
¤³¤³¤Ç¤ÏÆóÍ·´Ö½Ð¿È¤Î°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÎºÙ¤«¤Ê°ìÌÌ¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Úà¥Á¥ë¥É¥ì¥óá¤ÎÂåÉ½³Ê¤ÏËÒ¤È¿¹²¼¡Û
Á°Ç¤¤Î·ª»³±Ñ¼ù´ÆÆÄ¤ÈÂçÃ«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÆÃÄê¤ÎÁª¼ê¤È¤Î¿¼¤¤´Ø·¸À¤Ï°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¿à¥Á¥ë¥É¥ì¥óá¤È¤â¸À¤¨¤ëÁª¼ê¤ÎÂåÉ½³Ê¤¬¡¢ËÒ ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë¤È¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë¤À¡£
¡ÖËÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾¡Éé¶¯¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ë¤Û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿¹²¼¤Ï¡Ø½é¸«¤ÎÅê¼ê¤¬Áê¼ê¤Ç¤â¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢½¢Ç¤°ÊÍè¡¢°ì´Ó¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¡ØËÍ¤Ïà¿¹²¼¶µá¤Î¿®¼Ô¡Ù¤È¾Ð¤Ã¤Æ¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬Áª¼êÁª¹Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä½Å»ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡ÖÇ®°Õ¡×¤À¡£Îã¤¨¤ÐËÒ¡¢¿ûÌî¡¢¸»ÅÄ¤é¤Ë¾·½¸¤ÎÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤¿ºÝ¡¢ÅÅÏÃ±Û¤·¤Ë¡ÖWBC¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇ®°Õ¤¬Âç»ö¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤¬¡¢Á°½Ð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö²áµî¤ÎWBC¤Ç¤â¡¢3·î¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢Âç²ñÃæ¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄ´À°¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÉÔ¿¶¤Ç½ª¤¨¤¿Áª¼ê¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Ç¤â´î¤ó¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤Î½ÅÍ×À¤ò¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î20Ç¯¤ÇWBC¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬Ê¸²½¤È¤·¤ÆÀ®½Ï¤·¤¿¾Ú¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö06Ç¯¤ÎÂè1²óWBCÅö»þ¤Ï¡¢3·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤¹¤ë¶õµ¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤ÎÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¤ÏMLBÁÈ¤â´Þ¤á¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¸«¤¿WBC¤ËÆ´¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿À¤Âå¤Ç¤¹¡£¥ê¥¹¥¯¤ò¾µÃÎ¤Ç¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÆÃÄêµåÃÄ¤¬ÂåÉ½¤Ø¤ÎÁª¼êÇÉ¸¯¤òÃÇ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»þÂå¤È¤Ï¡¢ÇØ·Ê¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤Ç¤âÃ»´ü·èÀï¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ï¡¢¤¤¤«¤ËÇ®ÎÌ¤¬¤¢¤ê¡¢ ½àÈ÷¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤â¡¢²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤ä¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¹ë¤È¤Î°ìÈ¯¾¡Éé¤Ç¤Ï¡¢·ÑÅê¤äÁª¼ê¸òÂå¤Ê¤ÉºÓÇÛ¤ÎÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÌîµå¿Í¤Ç¤¹¡£¡ØÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìµå¤Ë½¸Ãæ¡Ù¤È¸ý¤Ç¤Ï¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î·è¾¡Àï¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤¿¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾´ý¤Ç¤¤¤¨¤ÐÈ×ÌÌ¤òÐíâ×¤·¡¢²¿¼ê¤âÀè¤Þ¤Ç¹Í¤¨¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡×
µÜºê¹ç½É¤ÇÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾´ý¤Ï»Ø¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¾¯¤·´Ö¤òÃÖ¤¤¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¨¤¨¡£30ÂåÈ¾¤Ð¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡ÖÏÓÁ°¤Ï¡©¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¿¤·¤Ê¤àÄøÅÙ¤Ç¤¹¤è¡×
°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤Ë¤ä¤ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¸¬Â½¤ÎÎ¢¤Ë¼«¿®¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤¿¡£
Á°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î¿ØÍÆ¤ò¤½¤í¤¨¤ì¤Ð¡¢À¤´Ö¤ÏÍ¥¾¡¤·¤ÆÅöÁ³¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤È¤¨Áê¼ê¤¬¥É¥ß¥Ë¥«¤ä¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤â¡¢¥Ù¥¹¥È8¤ÇÇÔÂà¤Ê¤éà»Ë¾åºÇÄã¤ÎÀ®ÀÓá¤Ç¤¹¡£ÃæÆü¤Î¼¡´ü´ÆÆÄ¸õÊä¤È¤¤¤¦À¼¤â¾Ã¤·Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Áª¼ê¤â¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¼«¿È¤â¤Þ¤¿¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤½Å°µ¤ÎÃæ¤ÇÂàÏ©¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀï¤¤¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥×¡¼¥ëC½éÀï¤ÎÂæÏÑÀï¤Ï¡¢3·î6Æü¡Ê¶â¡ËÌë7»þ¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤À¡£
