37年の歴史に幕 横浜駅西口のシンボル

相鉄グループの相鉄アーバンクリエイツと相鉄ビルマネジメントは、横浜駅西口エリアで営業する「相鉄ムービル（相鉄南幸第2ビル）」を2026年9月30日（水）に閉館すると発表しました。

【写真】懐かしい！開業当時の「相鉄ムービル」など（画像で見る）

同ビルは、1988年11月12日に“2代目 相鉄ムービル”として開業。キーテナントである映画館「ムービル」のほか、飲食店などが入居し、約37年にわたり横浜駅西口エリアのシンボルの一つとして親しまれてきました。幸川と帷子川のほとりに立ち、相鉄横浜駅側の西口五番街から川を越えて橋で直結するアプローチなども特徴的です。

また、映画館だけでなく、演劇の「相鉄本多劇場」（2014年閉館）やライブハウス、ジャズバー（2019年閉店）も併設し、映画、演劇、音楽といった多彩な文化を発信する複合施設でした。ビル内の店舗は閉館日まで営業を継続し、今後は閉館に向けたイベントなども計画しているとのことです。

今回の閉館は、相鉄グループが2024年9月に発表した「横浜駅西口大改造構想」の皮切りとなるものです。相鉄ムービルに隣接する「1000クラブ（相鉄南幸第10ビル）」と「横浜西口一番街（相鉄南幸第13ビル）」も、同様に2026年9月30日をもって営業を終了し閉館。今後は、これらの敷地を含めた一体開発が検討されます。

ビル閉館の発表を機に、映画館「ムービル」を運営する109シネマズなども「残りの期間も、心に残る映画体験をお届けできるよう努めて参ります」と発信。相鉄沿線で育った40代女性は「『タイタニック』観たのもここ」と話します。SNSでは「横浜で映画と云えばムービル」「あの橋を歩いて映画館に入るのが楽しみでした」「閉館のお知らせ見てショックすぎる…」と惜しむ声が相次ぎました。