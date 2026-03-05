2つの個性派スタイルが光る

トヨタは2026年2月20日に「ヤリスクロス」の一部改良モデルを発表し、同年3月2日に発売しました。

今回の改良では、新装備の追加やボディカラーの新色設定などにより、商品力をさらに高めています。

【画像】超カッコイイ！ これが“レトロ風”が魅力のトヨタ新たな「コンパクトSUV」です！ 画像を見る（30枚以上）

そんな進化を遂げたヤリスクロスには、モデリスタのカスタマイズパーツも用意されています。一体どのような内容なのでしょうか。

ヤリスクロスは、2020年に登場したトヨタの人気コンパクトSUVです。新世代のTNGA（Toyota New Global Architecture）プラットフォームを採用し、高剛性かつ軽量なボディを実現しました。

日本自動車販売協会連合会（自販連）が公表した2026年1月の「乗用車ブランド通称名別順位（新車販売ランキング）」によると、コンパクトハッチバック車「ヤリス」などを含む“ヤリスシリーズ”全体で1万1192台を販売し、堂々の1位を獲得しています。

2026年2月20日に実施された一部改良では、ユーザーから人気の高い装備をさらに充実させました。

新装備の10.5インチディスプレイオーディオPlusは、鮮やかな大画面を採用し、コネクティッドナビに対応。Z・Z“Adventure”・Gグレードに標準装備されています。また、4WD車には寒冷地仕様を標準装備としました。

外板色には新色「アーバンロック」を追加。ドアミラーとシャークフィンアンテナは全モデルでブラック加飾に統一されています。

ブラックパーツをまとった洗練の特別仕様車「Z“URBANO（ウルバーノ）”」には、2トーンカラー「ブラック×アーバンロック」を新設定。Zグレードの改良内容も反映されています。

一部改良モデルの価格（消費税込、以下同）は212万6300円から335万5000円。特別仕様車Z“URBANO”は273万1300円から334万9500円です。

そんなヤリスクロスには、複数のカスタマイズパーツも用意されています。本記事では、その中からモデリスタのカスタマイズパーツを紹介します。

エクステリアでは、先進的でエモーショナルな「ADVANCE ROBUST STYLE」と、上質なアーバンコーディネートを提案する「ELEGANT ICE STYLE」、シンプル仕立ての「SMART EDGE STYLE」という、3種類の個性的なスタイルを設定。それぞれに、スポイラーやスカート、ガーニッシュ類を含むエアロパーツセットが用意されています。

MODELLISTAガーニッシュセット（9万7900円）は、フロントグリルやドアミラー、ドアハンドル、リア下部にメッキ調パーツをあしらい、さりげない高級感を演出します。

アルミホイールは、いずれもブラックポリッシュ仕上げを採用。なかでもひときわ目を引くのが、19インチのアルミホイールセットです。価格はホイールとタイヤ4本のセットで33万8800円となっています。

インテリアでは、「おすすめインテリアパッケージ」（2026年5月上旬発売予定、5万600円）を設定。

木目調パネルとメッキ調ガーニッシュにより、室内の雰囲気をレトロテイストへと一新します。

コンソールに設置するインテリアイルミネーション（3万8500円）は、立体的なブルーの照明で先進的なコックピット空間を演出。

室内とラゲッジスペースを照らすLEDルームランプセット（2万2000円）は、標準装備の電球色ランプに対し、レンズ全面が白く発光する明るいタイプを採用し、室内の視認性を高めます。

今回紹介したアクセサリーのほかにも、好みに応じて装備を選ぶことで、自分だけの特別な1台に仕上げることができます。