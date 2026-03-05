ヴェゼルにスポーティなRS

内外装は、精悍でカッコいい

ヴェゼルにスポーティなRSが追加された。RSは旧型でも好評を博し、シリーズ全体の15%のシェアを記録した人気グレードだ。新型ではさらに好調で、初期受注では22%もの販売比率を達成したという。RSはホンダにとって長い歴史を誇る栄光のネーミング。フィットやシビックでお馴染みだが、ヴェゼルへのRS設定を待ち望んでいたユーザーも多かったことが数字からわかる。ちなみにRSは、2026年に日本デビュー予定のCR-Vにもラインアップされるという。

グランドコンセプトは「URBAN SPORT VEZEL」。都会的なイメージとスポーティさを追求し、ダイナミクス面は走る楽しさを追求した。ラインアップはFF（374万8800円）と4WD（396万8800円）。旧型ではFF専用で、北国のユーザーニーズに応えられなかったが、新型は万全の体制を整えた。駆動方式別の販売比率はFFが圧倒的に高く、8割を超えるとのこと。ちなみにRSはホンダコネクトナビ／ETC車載器／ワイヤレス充電器を標準装備。Zグレードと比較すると車両価格は48万円ほど高いが、実質的な価格差は25万円ほどと聞いた。「MORE PREMIUM、MORE SPORTY」をコンセプトにした内外装は、精悍でカッコいい。エクステリアは専用グリルと前後のエアロバンパーで独自性を演出。室内は黒を基調に、赤のアクセントで仕上げている。車高を標準車比で45mm下げ、一般的な立体駐車場に対応する1545mmに仕上げたのもポイントだ。

